PlayStation 5: Disc schlägt Digital deutlich – 73 Prozent setzen auf ein Laufwerk

Trotz des zunehmenden Trends zu digitalen Spielen bleibt das Disc-Laufwerk bei der PlayStation 5 ausgesprochen beliebt. Laut Zahlen von Ampere Analysis besitzen weltweit 73 Prozent der PS5-Besitzer ein Konsolenmodell mit Laufwerk.
Lediglich 27 Prozent entfallen demnach auf Besitzer einer rein digitalen PS5 ohne Disc-Laufwerk.
Auch bei den Verkäufen zeigt sich weiterhin eine Präferenz für Modelle mit physischem Datenträger. Im Jahr 2024 verfügten laut Ampere Analysis 55 Prozent der verkauften PlayStation-5-Konsolen über ein Disc-Laufwerk, während 45 Prozent auf Digital-Only-Modelle entfielen.
Der Abstand bei den neu verkauften Konsolen fällt damit zwar deutlich geringer aus als bei der weltweiten installierten PS5-Basis, dennoch lagen Modelle mit Laufwerk auch 2024 weiterhin vorne.
Die Zahlen zeigen, dass physische Spiele für einen erheblichen Teil der PlayStation-Kundschaft weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Während digitale Downloads inzwischen einen großen Bestandteil des Konsolengeschäfts ausmachen, entscheidet sich die Mehrheit der PS5-Besitzer bislang für Hardware, die zumindest weiterhin die Möglichkeit zur Nutzung von Discs bietet.
109 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich nutze das Laufwerk der Xbox nur um meine Blu-Ray Filme anzuschauen. Laut einigen Erhebungen die ich so gelesen habe, nutzen mehr Spieler den Download und der Kauf von Datenträgern ist immer mehr rückläufig.
Das weiß natürlich auch Sony, denn sonst würden sie ganz sicher nicht die DVD einstellen.
Auch wenn ich ausschließlich auf den Download setze, so finde ich es trotzdem schade weil ich die Sammler gut verstehen kann. Gehörte ja vor einigen Jahren auch noch dazu…
Ganz ehrlich: Eine Konsole ohne Laufwerk macht in meinen Augen auch null Sinn. Die Disk ist der einzige Grund, warum die PS5 überhaupt neben meinem PC steht. Auf Disk zocken ist einfach deutlich günstiger – und das Game gehört mir, ich kann es ausleihen oder verkaufen. Digital leihen für über 80 €, ich hab doch keinen Lack gesoffen. Ohne Laufwerk kann ich komplett an meinem PC zocken – digital viel günstiger, flexibler und ohne diesen ganzen Konsolen‑Ballast.
Naa, ich brauche keine disc. Noch dazu brauchen die disc games Updates, day1 patches und online registry Bestätigung. Ne danke. Ist alles nur Blendung. Digital is the way. Und das ist gut so.
Die haben sich bestimmt vertan. Es muss andersrum sein, oder??
Niemand will doch mehr Disk(Laufwerke) haben!?
Laufwerk will ich nicht missen.
„Die Zahlen zeigen, dass physische Spiele für einen erheblichen Teil der PlayStation-Kundschaft weiterhin eine wichtige Rolle spielen.“
die Zahlen zeigen lediglich, dass sich Konsolen mit Laufwerk besser verkaufen. Das bedeutet nicht, dass sich physische Spiele besser verkaufen.
Mehrere Quellen sprechen von 70/30 oder sogar 80/20 pro digital
ich setze er auf digital.