PlayStation 5: Disc schlägt Digital deutlich – 73 Prozent setzen auf ein Laufwerk

Trotz des Trends zu digitalen Spielen besitzt die große Mehrheit der PlayStation-5-Besitzer weltweit eine Konsole mit Disc-Laufwerk.

Trotz des zunehmenden Trends zu digitalen Spielen bleibt das Disc-Laufwerk bei der PlayStation 5 ausgesprochen beliebt. Laut Zahlen von Ampere Analysis besitzen weltweit 73 Prozent der PS5-Besitzer ein Konsolenmodell mit Laufwerk.

Lediglich 27 Prozent entfallen demnach auf Besitzer einer rein digitalen PS5 ohne Disc-Laufwerk.

Auch bei den Verkäufen zeigt sich weiterhin eine Präferenz für Modelle mit physischem Datenträger. Im Jahr 2024 verfügten laut Ampere Analysis 55 Prozent der verkauften PlayStation-5-Konsolen über ein Disc-Laufwerk, während 45 Prozent auf Digital-Only-Modelle entfielen.

Der Abstand bei den neu verkauften Konsolen fällt damit zwar deutlich geringer aus als bei der weltweiten installierten PS5-Basis, dennoch lagen Modelle mit Laufwerk auch 2024 weiterhin vorne.

Die Zahlen zeigen, dass physische Spiele für einen erheblichen Teil der PlayStation-Kundschaft weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Während digitale Downloads inzwischen einen großen Bestandteil des Konsolengeschäfts ausmachen, entscheidet sich die Mehrheit der PS5-Besitzer bislang für Hardware, die zumindest weiterhin die Möglichkeit zur Nutzung von Discs bietet.