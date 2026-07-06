PlayStation 5: Diskussion um Community Notes und Digital-Strategie auf X eskaliert weiter

Wenn ein Post nicht mehr reicht: PlayStation und die eskalierende Community-Note-Debatte.

Auf der Plattform X (ehemals Twitter) sorgt der Post rund um die digitale Strategie von PlayStation weiterhin für Diskussionen.

Auslöser ist eine sogenannte Community-Note, die dem ursprünglichen Beitrag widerspricht und sich auf angeblich geleakte Daten bezieht. Darin wird behauptet, dass die Singleplayer-Spiele von PlayStation laut Insomniac-Leak rund 60 bis 77 Prozent der Verkäufe ausmachen sollen.

Zudem wird kritisiert, dass in der Argumentation für einen höheren Digitalanteil auch Inhalte wie DLCs, Erweiterungen, digitale-only Spiele (inklusive Early Access) sowie Live-Service-Inhalte berücksichtigt werden.

PlayStation hat hart darum gekämpft und die vorherige Community-Note zum Beitrag entfernen lassen. Doch jetzt kommt es noch schlimmer!

Laut der aktuellen Entwicklung auf X wurde die ursprüngliche Community-Note zwar mehrfach angepasst oder ersetzt, inzwischen wurde der Post jedoch sogar mit einer besonders umfangreichen Triple-Community-Note versehen, was die Debatte weiter anheizt.

Die Situation zeigt erneut, wie schnell sich technische Plattformdiskussionen im Gaming-Bereich zu größeren Kontroversen entwickeln können, insbesondere wenn Verkaufsdaten und Geschäftsmodelle öffentlich interpretiert werden.