PlayStation 5: DLSS 4.5 vs PSSR 2.0: PS5 Pro und PC Scaling im ultimativen Vergleich enthüllt

DLSS 4.5 und PSSR 2.0 im Vergleich – die besten AI-Upscaling-Technologien für PC und PS5 Pro.

Mit DLSS 4.5 auf dem PC und PSSR 2.0 auf der PS5 Pro treten zwei der fortschrittlichsten AI-Upscaling-Technologien gegeneinander an.

Spieler bekommen so erstmals einen umfassenden Einblick in die Unterschiede, Vorteile und Einschränkungen der Systeme, die für eine neue Generation an flüssigen, hochauflösenden Grafiken sorgen sollen.

Auf der PS5 Pro erlaubt PSSR 2.0 Spielern, zwischen dem älteren und dem neuen Upscaler zu wechseln. Das System optimiert Lichtberechnungen, Reflektionen und globale Beleuchtung in Echtzeit, wodurch sowohl Umgebungen als auch Fahrzeuge realistisch dargestellt werden.

Die Technologie ist leicht schneller als das Original, was zu stabileren Bildraten führen kann, und nutzt Machine Learning, um die Grafikqualität intelligent zu verbessern. Entwickler müssen jedoch manuell Updates bereitstellen, damit ihre Spiele die neuen PSSR-Parameter nutzen können.

DLSS 4.5 auf dem PC bietet ähnlich fortschrittliche Upscaling-Techniken und kombiniert diese mit Frame-Generation. Für Besitzer von NVIDIA RTX-Grafikkarten der 40- oder 50-Serie stehen Multi-Frame-Generation, DLSS Frame Generation und DLAA zur Verfügung, während DLSS Super Resolution allen RTX-Karten offensteht.

Die Technologie erlaubt eine dynamische Skalierung, die die Bildqualität maximiert und gleichzeitig hohe Bildraten beibehält.

Wer sich mit der Technik auseinandersetzt, der wird mit diesem Video seine Freude haben: