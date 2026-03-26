PlayStation 5: DLSS 4.5 vs PSSR 2.0: PS5 Pro und PC Scaling im ultimativen Vergleich enthüllt

Mit DLSS 4.5 auf dem PC und PSSR 2.0 auf der PS5 Pro treten zwei der fortschrittlichsten AI-Upscaling-Technologien gegeneinander an.
Spieler bekommen so erstmals einen umfassenden Einblick in die Unterschiede, Vorteile und Einschränkungen der Systeme, die für eine neue Generation an flüssigen, hochauflösenden Grafiken sorgen sollen.
Auf der PS5 Pro erlaubt PSSR 2.0 Spielern, zwischen dem älteren und dem neuen Upscaler zu wechseln. Das System optimiert Lichtberechnungen, Reflektionen und globale Beleuchtung in Echtzeit, wodurch sowohl Umgebungen als auch Fahrzeuge realistisch dargestellt werden.
Die Technologie ist leicht schneller als das Original, was zu stabileren Bildraten führen kann, und nutzt Machine Learning, um die Grafikqualität intelligent zu verbessern. Entwickler müssen jedoch manuell Updates bereitstellen, damit ihre Spiele die neuen PSSR-Parameter nutzen können.
DLSS 4.5 auf dem PC bietet ähnlich fortschrittliche Upscaling-Techniken und kombiniert diese mit Frame-Generation. Für Besitzer von NVIDIA RTX-Grafikkarten der 40- oder 50-Serie stehen Multi-Frame-Generation, DLSS Frame Generation und DLAA zur Verfügung, während DLSS Super Resolution allen RTX-Karten offensteht.
Die Technologie erlaubt eine dynamische Skalierung, die die Bildqualität maximiert und gleichzeitig hohe Bildraten beibehält.
Wer sich mit der Technik auseinandersetzt, der wird mit diesem Video seine Freude haben:
213 Kommentare AddedMitdiskutieren
PSSR unterliegt DLSS, liefert dennoch tolle Ergebnisse. Gefällt mir
DLSS ist die Referenz. PSSR ist da noch klar schwächer, hat sich aber in der 2.0 gesteigert. Sachen wie FF sehen sogar besser als mit DLSS aus. Schlechter als PSSR ist nur noch Xbox, weil es MS scheinbar nicht mehr für nötig hält mid gen Verbesserungen anzubieten. Dabei war gerade die One X ein schönes Upgrade
Hätte aber diese Generation keinen Unterschied gemacht. Die müssen sich auf die Next gen konzentrieren.
Falsch. Nicht Microsoft hält es für unnötig eine MidGen Konsole zu veröffentlichen, das hat ganz alleine die Kundschaft entschieden. Wo kein Markt, da kein Produkt.
Ich bin ganz froh, diesmal nicht die Wahl zu haben, Series X regelt.
„Ich bin ganz froh, diesmal nicht die Wahl zu haben“
Du hattest doch die Wahl: entweder Series S oder Series X ^^
und wie er schon sagt.. Series X regelt ^^
Schön für die PS5 Pro Besitzer, das sich grafisch was tut, und sie von ihrer Investition profitieren.
Ändert aber nichts an der Gesamtsituation. Nicht ein Mensch greift jetzt extra zur PS5 Pro weil sie DLLS oder PSSR kann, das interessiert die Konslenkäufer nicht Die wissen nicht mal was das ist.
So ein Pro Modell ist schön für Fans, da hat man was zu zeigen, nicht wahr Peter?
Trotz aller Bemühungen bleiben MidGen Konsolen Nische, war letzte Gen das gleiche.
Aus Sony Sicht ist die PS5 Pro ein Nischenprodukt keine Frage. Bei 15 Mio. verkauften PS5 Konsolen in 2025 war der Anteil an Pro Modellen bei ca. 13% was gerundet ca. 2 Mio Pro Konsolen ausmacht. Dagegen wurde die Series X in 2025 rund 2,1 Mio mal verkauft. Was traurig ist aber kann man dann sagen die Series X ist auch ein Nischenprodukt? Ich denke ja.
Ich vermute das einige Käufer abwägen was man für das Geld bekommt. Eine Pro kostet im Jahresmittel 650-680 Euro mit 2TB Speicher dazu mehr Leistung. Ich denke so unwichtig ist das Thema nicht bei der Kaufentscheidung. Steht natürlich eine PS5 für 350 Euro gegenüber muss man natürlich abwägen, ob es den Aufpreis wert ist die Pro zu nehmen. Aus Sicht der SSD ist es zumindest ein Argument.
Sehe ich komplett anders 4nonblondes oder wie auch immer.
Auch würde ich deine Zahlen anzweifeln, habe ich aber keine Lust zu.
Die Verkaufszahlen stammen vom Newsbeitrag 31.12.2025 von @Z0RN . Den prozentualen Anteil der Pro Konsole aller Verkäufe in 2025 (13%) habe ich von einer anderen Bekannten Gaming Seite. Das man hier unseriöse Zahlen lesen kann glaube ich ehrlich gesagt nicht.
Alle werden zur Pro greifen wenn GTA 6 kommt.
Warum soll man zur Pro greifen? Die 30 FPS bekommst du auch auf der Standard PS und bezahlst die Hälfte des Preises 😉
Ja wenn das so ist, dann hoffe ich doch das Sony mit der Produktion nachkommt.
Die unschönen Szenen beim Mediamarkt sind noch in guter Erinnerung😁
Die Entwicklung wird weiter gehen und das wird künftig der größte Hebel in Sachen Leistung und Bildqualität.
Hoffe dass die Next Gen lange kompatibel zu nachfolgenden Ansätzen und Weiterentwicklungen ist.
Der Vergleich zeigt absolut nichts überraschendes. DLSS hat eben einen Entwicklungsvorsprung und auch einen massiven finanziellen Vorteil gegenüber AMD/Sony. Im Prinzip werden hier Äpfel und Birnen verglichen. Jeder mit einem halbwegs vorhandenen technischen Verständnis erkennt halt an, dass PSSR2 seinen Job sehr gut macht. Spannender sind eh die Lösungen der nächsten Generation.
Spannender wären Vergleiche mit anderen Konsolen
Ja. Das wäre auch eine Alternative.
Aber ich habe online nix mit „PSSR2 vs FSR3“ gefunden
Sieht beides nicht schlecht aus, aber PC natürlich besser.
Schon krass was die PS5 Pro leistet mit pssr2.0 ,bin absolut glücklich mit der Konsole 💙😊
Kann mich über meine 4070S nicht beschweren.
Zocke trotzdem noch sehr gerne auf der Series X.
Bin auf die Helix total gespannt. 🫶🏻
Edit. Sorry. Bin wohl auf den Antwortbutton gekommen.
Wollte dir den Spaß an der Pro nicht nehmen.
Aber wenn ich schon mal hier bin:
Der ist doch eh nicht echt 🤔😉
Mir ist das egal. Was jetzt besser aussieht.PC oder PS5 Pro..Ich will einfach nur zocken und nicht so ein Pimmelvergleich mit bissl hübschere Grafik..
Nützt ja nix wenn ein Spiel mega geil aussieht aber spielerisch voll die Gurke. Zocke auf der Xbox X und bin damit Happy .Reicht völlig aus. Aber für die Grafik Fetischisten natürlich höchst interessant 😅
Bevor man vergleicht, sollte man da nicht erst die offiziellen Patches von den Entwicklern abwarten? Bis auf Resi 9 und Crimson Desert haben die anderen Games noch kein echtes PSSR 2.0 sondern nutzen dieses erzwungene PSSR 2.0 was man bei der Konsole seid dem letztem Patch aktivieren kann. Für echtes PSSR 2.0 muss der Entwickler dieses selber erst patchen…
Auch das Video ansich haben sich wohl einige Fehler eingeschlichen wenn man dort die Kommentare sich ansieht. Der Performence Mode von Silent Hill 2 nutzt zb gar kein PSSR, weil dieses raus gepatcht wurde da PSSR 1.0 Probleme gemacht hatte….aktuell nutzt es wohl TSR usw. Offizielle PSSR 2 Patches sollen erst noch kommen…daher ist das Video gerade noch sinnlos.
Nicht ganz korrekt
SILENT HILL 2 und SILENT HILL f
Dragon Age: The Veilguard.
Alan Wake 2 und Control
Hellblade 2
Final Fantasy 7 Rebirth
Nioh 3 und Rise of the Ronin
Resident Evil 9 und Dragon’s Dogma2
Crimsen Desert zum Release
Cyberpunk 2077 und AC Shadows folgen in den nächsten wochen
Sind alles Spiele die auf pssr2.0 geupdatet wurden von den Entwickeler
Quelle: Playstation Blog
Profitieren von System verbessert pssr … Sind alle Spiele die von Hause aus schon mit pssr1.0 optimiert wurden.
Bin bisher zufrieden mit dem was ich auf der pro zu sehen bekomme
Definitiv.