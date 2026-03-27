PlayStation 5: Drastische Preiserhöhung geplant – Gerücht

PS5 Preis-Schock steht bevor – Insider berichtet über massive Erhöhung bei Sony!

Neue Hinweise deuten auf eine mögliche Preiserhöhung der PlayStation 5 hin. Laut einem Insider sollen die Preise für mehrere Modelle der Konsole sowie Zubehör in Kürze deutlich angehoben werden.

Konkret stehen dabei die PS5 Slim, die leistungsstärkere PS5 Pro sowie das PS5 Portal im Fokus.

Den Angaben zufolge könnten die Preise auf 649,99 Euro für die PS5 Slim, 899,99 Euro für die PS5 Pro und 249,99 Euro für das PS5 Portal steigen.

Playstation – neue Preise (Gerücht)

649,99 Euro – PS5 Slim

899,99 Euro – PS5 Pro

249,99 Euro – PS5 Portal

Eine offizielle Bestätigung seitens Sony steht bislang noch aus.

Die Bekanntgabe der neuen Preise soll laut Insider in naher Zukunft erfolgen, ein genaues Datum für das Inkrafttreten der möglichen Preisanpassung ist derzeit jedoch nicht bekannt.

Sollten sich die Informationen bestätigen, würde dies eine spürbare Veränderung im aktuellen Konsolenmarkt darstellen. Bis zu einer offiziellen Ankündigung bleibt die Situation jedoch weiterhin ein Gerücht.