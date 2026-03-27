PlayStation 5: Drastische Preiserhöhung geplant – Gerücht

Neue Hinweise deuten auf eine mögliche Preiserhöhung der PlayStation 5 hin. Laut einem Insider sollen die Preise für mehrere Modelle der Konsole sowie Zubehör in Kürze deutlich angehoben werden.
Konkret stehen dabei die PS5 Slim, die leistungsstärkere PS5 Pro sowie das PS5 Portal im Fokus.
Den Angaben zufolge könnten die Preise auf 649,99 Euro für die PS5 Slim, 899,99 Euro für die PS5 Pro und 249,99 Euro für das PS5 Portal steigen.
Playstation – neue Preise (Gerücht)
- 649,99 Euro – PS5 Slim
- 899,99 Euro – PS5 Pro
- 249,99 Euro – PS5 Portal
Eine offizielle Bestätigung seitens Sony steht bislang noch aus.
Die Bekanntgabe der neuen Preise soll laut Insider in naher Zukunft erfolgen, ein genaues Datum für das Inkrafttreten der möglichen Preisanpassung ist derzeit jedoch nicht bekannt.
Sollten sich die Informationen bestätigen, würde dies eine spürbare Veränderung im aktuellen Konsolenmarkt darstellen. Bis zu einer offiziellen Ankündigung bleibt die Situation jedoch weiterhin ein Gerücht.
251 Kommentare AddedMitdiskutieren
Schon zum Release hatte ich kein Interesse an der PS5 Pro. Mit der Digital Edition bin ich zwar zufrieden, aber dank des Game Pass wird sie nur noch selten eingeschaltet.
Meine wird dank Sony so gut wie nie eingeschaltet 🤷🏻♂️
War ja leider nur eine Frage der Zeit, bis die nächste Preiserhöhung kommt. Mal schauen wieviel an dem Gerücht dran ist und wann und wo sie eintreten wird.
Ich gehe aus Prinzip diesen Irrsinn schon nicht mit. Leider werden die Preise auf dem Gebrauchtmarkt dadurch auch nicht besser.
Mir egal, ob die Preise ansteigen, hab meine Pro für 650 € gekauft, gab ja genügend Angebote im letzten Jahr. Jetzt wo die Pro mit PSSR 2 positiv in den Schlagzeilen ist + der RAM Krise, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Sony die Preise erhöht.
Würde mich eher wundern, wenn sie es nicht tun. Alle großen Unternehmen sich geldgierige Geier die nur darauf warten, mit irgendeinem Vorwand die Preise für Lebensmittel, Spritpreise oder Hardware zu erhöhen.
Es ist ein Gerücht von einer mehr als fragwürdigen Quelle – also mal schön locker bleiben.
Sollte es wirklich so kommen, würde sich Sony noch mehr ins eigene Fleisch schneiden, als momentan ohnehin schon (Studioschließungen, wenige Launches, Live Service-Flops, die Experimente mit den unterschiedlichen Sony Store Spielepreisen, was gerade hohe Wellen schlägt). Daher glaube ich nicht, dass sie so dumm wären und sich damit selbst noch einen drauf hauen…
Man könnte ja auch wieder zurück, wenn der Shittest in die Hose geht.
Ich glaube, das wird trotzdem gekauft. Ist ja dann umso mehr wert 😁
Aber lassen wir sie mal machen. Das Ding noch vor GTA stärker zu bepreisen könnte sich auch auszahlen. 🤔
Freuen sollte man sich als Boxler aber auch nicht. Ist halt ne Schaukel, die nur eine Richtung kennt.
Wäre dann aber eine Frage des Timings. Außerdem ist GTA VI ja nicht PS-exklusiv.
Mein Frau juckt das auch nicht für die Box und ich warte sowieso auf die PC-Version. Also man braucht auch für GTA VI keine PS und die Welt dreht sich genauso weiter.
Es ist offiziell!
Die Preise wurden gerade bestätigt.
https://www.xboxdynasty.de/news/playstation-5/preiserhoehung-und-radikale-monetarisierung-der-ps5-spielerbasis-moeglich/
Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern #ruderverein