Eine neue DRM-Richtlinie für die PlayStation 5 ist offiziell bestätigt worden und sorgt für massive Einschränkungen bei digitalen Käufen. Laut Support von Sony handelt es sich nicht um einen Fehler oder einen Glitch wie von PS-Fans behauptet wurde, sondern um eine bewusst eingeführte Systemänderung.

Betroffen sind alle digitalen Spiele, die nach dem System-Update im März 2026 gekauft werden. Diese Titel lassen sich nur starten, wenn die Konsole mindestens einmal alle 30 Tage mit dem Internet verbunden wird, um die Lizenz zu überprüfen. Bleibt diese Verbindung aus, verweigert das System schlicht den Start.

Zuvor kursierende Gegenargumente werden damit klar widerlegt. Weder handelt es sich um einen Bug noch um ein vermeidbares Problem durch Systemeinstellungen. Auch die oft genannte „Primäre Konsole“-Option ändert nichts an der verpflichtenden Online-Validierung. Ebenso erweist sich die häufige Darstellung als unzutreffend, dass ein solches System bereits zuvor bestanden habe oder branchenweit identisch umgesetzt werde. Für entsprechende Vergleiche existieren keine belastbaren Belege.

Entscheidend ist die Konsequenz: Wer nach März 2026 digitale Spiele auf PlayStation-Konsolen kauft und seine Konsole länger offline betreibt, verliert den Zugriff auf diese Titel. Erst nach erneuter Internetverbindung wird die Lizenzprüfung durchgeführt und der Zugang wieder freigeschaltet.

Nicht betroffen sind digitale Titel, die vor diesem Zeitpunkt erworben wurden. Für neue Käufe gilt die Regel jedoch ausnahmslos.

Die Maßnahme verschiebt damit die Kontrolle über digitale Inhalte weiter in Richtung Plattformbetreiber und setzt eine stabile Internetverbindung faktisch voraus – unabhängig davon, ob ein Spiel überhaupt Online-Funktionen nutzt.