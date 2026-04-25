PlayStation 5: DRM-Schock: Digitale PS4- und PS5-Spiele plötzlich nach 30 Tagen unspielbar – Gerücht

PlayStation 5 DRM-Gerücht: Digitale PS4- und PS5-Spiele sollen angeblich nur noch 30 Tage ohne Online-Check funktionieren!

Berichte aus der Gaming-Community deuten auf ein mögliches neues DRM-System im PlayStation Network hin, das sämtliche digitalen PS4- und PS5-Spiele betrifft.

Demnach soll jede digitale Neuanschaffung künftig einen verpflichtenden Online-Check-in innerhalb eines 30-Tage-Zeitraums erfordern.

Laut den bislang kursierenden Informationen würde ein Spiel nach Ablauf dieser Frist ohne Internetverbindung nicht mehr starten, da die Lizenz angeblich als ungültig markiert wird.

Betroffen sein sollen ausschließlich neu gekaufte digitale Titel, während ältere Käufe offenbar nicht rückwirkend eingeschränkt werden.

Hugely terrible DRM has now been rolled out to all PS4 and PS5 digital games. Every digital game you buy now requires an online check-in every 30 days. If you buy a digital game and don’t connect your console to the internet for 30 days, your license will be removed. pic.twitter.com/23gU16CIkx — Lance McDonald (@manfightdragon) April 25, 2026

Potential major DRM issue rolled out by PlayStation (and Xbox as well, allegedly). All new PSN purchases now have a 30 day validation countdown. Already investigating to find out more details. pic.twitter.com/4hqMdWfJ2T — Does it play? (@DoesItPlay1) April 25, 2026

Das vermeintliche System soll zudem nicht durch die Aktivierung einer primären Konsole umgangen werden können. Damit würde selbst der bisherige Offline-Use-Case digitaler PlayStation-Spiele deutlich eingeschränkt werden.

In den kursierenden Aussagen wird außerdem erwähnt, dass die Maßnahme möglicherweise regional eingeführt wurde und derzeit noch untersucht wird. Welche Märkte konkret betroffen sein könnten, bleibt bislang unklar.

Der Leak sorgt vor allem deshalb für Diskussionen, da er tief in die Besitzrechte digitaler Inhalte eingreifen würde. Gleichzeitig ist der aktuelle Stand weiterhin unbestätigt, sodass sowohl Fehlinterpretationen als auch technische Testphasen nicht ausgeschlossen werden können.

Das PlayStation-DRM-Update oder ein neues PSN-Lizenzsystem bleibt damit vorerst ein reines Gerücht, bis offizielle Informationen eine mögliche Änderung der digitalen Sony-Rechteverwaltung bestätigen. Konkrete offizielle Bestätigungen seitens Sony liegen aktuell nicht vor.

Offen bleibt zudem, wie Microsoft mit seiner Xbox auf mögliche Änderungen bei Sony-PlayStation reagieren würde und ob ein vergleichbares System geplant ist oder bewusst darauf verzichtet wird.

UPDATE: Im folgenden Video könnt ihr sehen, wie ein Spieler den Zugriff auf seine digital erworbenen Spiele verliert, die er im März gekauft und danach 30 Tage offline war: