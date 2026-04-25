PlayStation 5: DRM-Schock: Digitale PS4- und PS5-Spiele plötzlich nach 30 Tagen unspielbar – Gerücht

Berichte aus der Gaming-Community deuten auf ein mögliches neues DRM-System im PlayStation Network hin, das sämtliche digitalen PS4- und PS5-Spiele betrifft.
Demnach soll jede digitale Neuanschaffung künftig einen verpflichtenden Online-Check-in innerhalb eines 30-Tage-Zeitraums erfordern.
Laut den bislang kursierenden Informationen würde ein Spiel nach Ablauf dieser Frist ohne Internetverbindung nicht mehr starten, da die Lizenz angeblich als ungültig markiert wird.
Betroffen sein sollen ausschließlich neu gekaufte digitale Titel, während ältere Käufe offenbar nicht rückwirkend eingeschränkt werden.
Hugely terrible DRM has now been rolled out to all PS4 and PS5 digital games. Every digital game you buy now requires an online check-in every 30 days. If you buy a digital game and don’t connect your console to the internet for 30 days, your license will be removed. pic.twitter.com/23gU16CIkx
— Lance McDonald (@manfightdragon) April 25, 2026
Potential major DRM issue rolled out by PlayStation (and Xbox as well, allegedly). All new PSN purchases now have a 30 day validation countdown. Already investigating to find out more details. pic.twitter.com/4hqMdWfJ2T
— Does it play? (@DoesItPlay1) April 25, 2026
Das vermeintliche System soll zudem nicht durch die Aktivierung einer primären Konsole umgangen werden können. Damit würde selbst der bisherige Offline-Use-Case digitaler PlayStation-Spiele deutlich eingeschränkt werden.
In den kursierenden Aussagen wird außerdem erwähnt, dass die Maßnahme möglicherweise regional eingeführt wurde und derzeit noch untersucht wird. Welche Märkte konkret betroffen sein könnten, bleibt bislang unklar.
Der Leak sorgt vor allem deshalb für Diskussionen, da er tief in die Besitzrechte digitaler Inhalte eingreifen würde. Gleichzeitig ist der aktuelle Stand weiterhin unbestätigt, sodass sowohl Fehlinterpretationen als auch technische Testphasen nicht ausgeschlossen werden können.
Das PlayStation-DRM-Update oder ein neues PSN-Lizenzsystem bleibt damit vorerst ein reines Gerücht, bis offizielle Informationen eine mögliche Änderung der digitalen Sony-Rechteverwaltung bestätigen. Konkrete offizielle Bestätigungen seitens Sony liegen aktuell nicht vor.
Offen bleibt zudem, wie Microsoft mit seiner Xbox auf mögliche Änderungen bei Sony-PlayStation reagieren würde und ob ein vergleichbares System geplant ist oder bewusst darauf verzichtet wird.
UPDATE: Im folgenden Video könnt ihr sehen, wie ein Spieler den Zugriff auf seine digital erworbenen Spiele verliert, die er im März gekauft und danach 30 Tage offline war:
— nicky Nhox (@NNhox65692) April 25, 2026
101 Kommentare AddedMitdiskutieren
Man.. scheißt euch nicht ein Leute 😅!! Das ist im prinzip nix neues soweit ich weiss…
Nur das es anscheinend angezeigt wird…
Man drückt Im Playstation Menü auf das jeweilige Spiel die Options -Taste und wählt „Lizenz Wiederherstellen“
Ist doch nur zur Sicherheit
das hab ich mir auch gedacht.^^ Da wird aus einer Mücke wieder ein Elefant gemacht.
Was hat das mit „einscheißen“ zu tun? Wann wurde das denn eingeführt? Wann hat Sony das angekündigt? Wie ist die Regelung? Seit wann gilt das? Gibt es ein Zeitlimit zur Wiederherstellung? Was ist, wenn ich einfach mal zwei Jahre offline bin? Usw. usw. da muss es mMn. eine offizielle Ankündigung geben, anstatt plötzliche Hinweise beim Spiel, die aus dem Nichts auftauchen und wozu es keine Erklärung gibt, oder?
Das Problem für mich ist ganz klar die fehlende, offene Kommunikation über dieses „Feature“ seitens Sony.
Weiss nicht ….vielleicht mal die Playstation u. Software Nutzungsbedingungen durch lesen form kauf!!!! Wie oft muss man die Nutzungsbedungungen akzeptieren bei einer Anmeldung bei PlayStation Account… würde sagen öfter und wer liest sich das durch keiner wahrscheinlich…
Also weißt du es auch nicht! Kannst mir auch keinen Link schicken, wo ich das nachlesen kann?
Ich würde sagen, dass ist erst neu eingeführt worden, sonst würden die Berichte nicht erst jetzt aufkeimen.
Ebenso scheint es nur für digitale Spielkäufe ab März 2026 gelten.
Warum nicht schon früher? Womöglich kam diese Änderung im März?
Wo gibt es dazu eine offizielle Ankündigung seitens Sony? Wurde man darauf hingewiesen?
Vielleicht folgt noch eine Stellungnahme. Im nachhinein erst für Klarheit sorgen, ist jedenfalls kein guter Move, finde ich.
Ach ich ließ mir das natürlich auch nicht alles durch… will ja schließlich zocken 😅Vollständigee Nutzungsrechte unter eu.playstation.com/legal nachzulesen…
Finde ich auch .
Die Spieler so unvermittelt vor vollendete Tatsachen zu stellen ( sofern das Gerücht wirklich zutrifft ) ist einfach ein dummer Move seitens Sony,
Soetwas sollte dann schon von offizieller Seite rechtzeitig bekannt gegeben werden und nicht durch Nutzer , die Durch Zufall darauf erst stoßen.
PlayStation-Spielelizenzen sind persönliche, nicht übertragbare Nutzungsrechte für den privaten Gebrauch, die laut Softwarenutzungsbedingungen und EULA gelten. Digitale Spiele sind an das PSN-Konto gebunden, der Weiterverkauf ist untersagt. Neuere Firmware-Updates können eine Online-Validierung alle 30 Tage erfordern. Lizenzprobleme (Schloss-Symbol) können über die Funktion „Lizenzen wiederherstellen“ in den Einstellungen gelöst
Das hat mir Google Gimini rausgesucht direkt von playstation.com
So und wer liest sich solche Bedingungen durch beim Kauf wahrscheinlich niemand also selbst Schuld!!!
Achte mal auf deine Wortwahl .
Anstand gilt auch im Internet .
Oh schuldigung wusste nicht das wir hier so gediegen sind!!!
Ist durch nur ein andere Wortwahl für „habt keine Angst“ bloß auf spaßiger Art 😉
Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, das wäre ein Todesurteil von Sony PSv
Sag das nicht zu laut , die feiern es gerade ab , als wäre das ganz selbstverständlich .
Hatte gerade schon eine lange Diskussion deswegen 🙄😂
Kann man dieses Problem nicht umgehen, wenn man die Konsole als „Heimkonsole“ (oder wie auch immer es bei Playstation heißt) einstellt oder spielt es keine Rolle?
Ändert nichts, wie im Artikel auch steht.
Das is ja mist
Er ist offline. Natürlich gehen die Spiele nur wenn man online ist. Das ist bei 90% so.
Das ist nicht das Thema .
Es geht darum das angeblich , Spieler ihren Zugang verlieren wenn sie länger als 30 Tage mit ihrer Konsole offline sein sollten.
Dann würde angeblich die Spiel Lizenz auslaufen und man könnte das betreffende Spiel nicht mehr starten.
this is for the players