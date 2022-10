PlayStation 5: DualSense Edge Controller kostet 239,99 Euro

Autor:, in / PlayStation 5

Sony hat für die PlayStation 5 den neuen DualSense Edge Controller vorgestellt. Der DualSense Edge Wireless-Controller wird zur unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) von 239,99 € ab dem 24. Oktober 2022 angeboten.

Ihr könnt den DualSense Edge Wireless-Controller wie den Elite Series 2 an eure Wünsche anpassen. Im Lieferumfang enthaltenen sind drei austauschbaren Stickkappen-Sets und zwei austauschbaren Rücktasten-Sets. Eine Schutztasche, in dem ihr den Controller über eine USB-Verbindung aufladen könnt, während er in dem Case verstaut ist, ist auch dabei. Auch dieses Feature kennen Elite Series 2-Besitzer schon.

DualSense Edge Wireless-Controller Lieferumfang

DualSense Edge Wireless-Controller

Geflochtenes USB-Kabel

2 Standardkappen

2 hohe Rundkappen

2 niedrige Rundkappen

2 halbrunde Rücktasten

2 Hebelrücktasten

Steckergehäuse

Schutztasche

Preis: 239,99 Euro

DualSense Edge Controller bietet an der Unterseite im Vergleich zum Elite Series 2 nur zwei Paddles. Die ersetzbaren Stickmodule sind dem 26. Januar 2023 für 24,99 Euro verfügbar. Der PlayStation Edge Controller erscheint ebenfalls am 26. Januar 2023.

Ein Video gibt es hier zu sehen: