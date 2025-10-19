PlayStation 5: DualSense V3 ohne austauschbare Batterie – Gerüchte widerlegt

Austin Evans bestätigt: Die neue DualSense V3-Version verzichtet trotz Spekulationen leider erneut auf eine wechselbare Batterie!

Die jüngsten Gerüchte über den kommenden DualSense V3-Controller für die PlayStation 5 haben sich als unbegründet erwiesen. Trotz zahlreicher Spekulationen, dass die neue Version über eine austauschbare Batterie verfügen würde, wurde dies nun von Technikexperte und Content Creator Austin Evans in seinem neuesten Video widerlegt.

Evans nahm in seiner Analyse die neueste Revision des Controllers genau unter die Lupe, die gemeinsam mit der PlayStation 5 Pro erscheinen soll. Dabei stellte er fest, dass der DualSense V3 zwar mit einer neuen Batteriegeneration ausgestattet ist, diese jedoch weiterhin fest im Gehäuse verbaut bleibt.

Damit setzt Sony die bisherige Designlinie seiner Controller fort und verzichtet erneut auf ein Feature, das von vielen Spielern gewünscht wurde.

Die Entscheidung, keine austauschbare Batterie zu integrieren, dürfte sowohl aus technischer als auch aus wirtschaftlicher Sicht getroffen worden sein. Der fest verbaute Akku ermöglicht ein schlankes Design, schützt die interne Verkabelung und reduziert langfristig Produktionskosten.

Dennoch bleibt der Nachteil bestehen, dass Nutzer bei einer nachlassenden Akkuleistung auf einen Austausch durch den Hersteller oder eine Neuanschaffung angewiesen sind.

Austin Evans wies in seinem Video darauf hin, dass ein solches Feature durchaus sinnvoll wäre – insbesondere im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Da der aktuelle DualSense V3 diese Option jedoch nicht bietet, ist davon auszugehen, dass Sony eine austauschbare Batterie frühestens bei der nächsten Controller-Generation in Betracht zieht.

Mit dem DualSense V3 bleibt Sony seiner bisherigen Philosophie treu: ein technisch ausgereiftes, ergonomisches Eingabegerät mit Fokus auf Präzision, Haptik und Design, jedoch ohne die von vielen erhoffte Flexibilität beim Akkuwechsel.