PlayStation 5: Ehemaliger Sony-Manager stellt sich hinter das Disc-Aus

Erstmals hat sich ein ehemaliger hochrangiger PlayStation-Manager öffentlich hinter Sonys Entscheidung gestellt, ab 2028 keine physischen Spiele mehr für PlayStation zu produzieren. Gordon Thornton, früher Senior Vice President und verantwortlich für den weltweiten Direct-to-Consumer-Bereich sowie den Ausbau des PlayStation Stores, weist zentrale Kritikpunkte an Sonys Digitalstrategie zurück.
Im Gespräch mit Insider Gaming erklärte Thornton, dass Sony die Preise digitaler Spiele nicht selbst festlege. Die Preisgestaltung liege bei den jeweiligen Publishern, wodurch Vorwürfe einer einseitigen Preismanipulation aus seiner Sicht nicht zuträfen.
Dieser Darstellung steht jedoch eine Sammelklage aus dem Jahr 2021 im US-Bundesstaat Kalifornien gegenüber. Darin wird Sony vorgeworfen, durch den exklusiven Vertrieb digitaler PlayStation-Spiele über den PlayStation Store eine Monopolstellung geschaffen zu haben. Laut der Klageschrift sollen Publisher bei digitalen Verkäufen zudem nicht die vollständige Kontrolle über die Endkundenpreise behalten – ein Punkt, der Thorntons Aussage widerspricht.
Der ehemalige Sony-Manager argumentiert außerdem, dass regelmäßige Rabattaktionen im PlayStation Store digitale Käufe für viele Spieler attraktiver machten. Nutzer warteten häufig auf Preisnachlässe und könnten Spiele dann günstiger erwerben, wodurch digitale Angebote gegenüber physischen Datenträgern an Bedeutung gewonnen hätten.
Die Diskussion um Sonys Entscheidung hält derweil unvermindert an. Seit der Ankündigung, physische PlayStation-Spiele ab 2028 einzustellen, sieht sich das Unternehmen mit anhaltender Kritik, Petitionen und mehreren rechtlichen Schritten konfrontiert. Sony selbst hat sich zu den Reaktionen bislang nicht weiter geäußert.
20 Kommentare AddedMitdiskutieren
Der soll sich 100 fach F….
Da ist er schon nicht mehr angestellt und haut trotzdem nur Müll raus 👎.
Und natürlich verteitigt ein Ex Manager , Sonys Geld geile Ambitionen .
Ist ja auch nur die Spitze des Eisbergs .
Sony plant ebenfalls eine eigene „Digitale Währung“ einzuführen .
Klingt für mich sehr stark , nach noch mehr Geld das Sony seinen Kunden raus pressen möchte.
Sony ist wirklich ein drecksladen .
Ernsthaft , wie man Sony überhaupt noch Ansatz Weise verteidigen kann , ist mir wirklich ein Rätsel.
Kannst du was gegen das Sony Continental tun?
Die Blu-ray Disc ist ein veraltetes Medium wo sowieso nur 50 GB drauf passen. Wir wissen alle dass die Spiele immer größer werden
Nicht ganz, Sony verwendet das Blu Ray Format mit 100 GB.
Was von 2 discs gehört? Sowas gab es mal? Die Xbox360 hatte es und sogar Spiele wie Red Red redemption 2, cyberpunk 2077 und the last of us 2
Hab sogar Videos bei yt gesehen wo es darum ging welche Spiele damals die meisten Discs hatten 😅 und dagegen sind Spiele mit 4 discs n Witz
Oh ja 😅 ich verfluche immer die über 100 gig Spiele wenn ich se mal wieder ab und an fürs neue durchspielen neu runterlade
Ein Ex-Mitarbeiter möchte uns also sagen das die Zukunft super wird . Und das Sony ja quasi gar nicht schuld dran ist die Kunden auszupressen.
Einer der für Sony arbeitet sagt das Sony Recht hat hmmmm wie komisch 😂 der ist so glaubwürdig wie unsere Trolle.
Und wer soll das sein?
Ein Typ mit schlechtem Charakter und zu viel Geld 😉.
Kann man nicht für voll nehmen. Klar das man sein Arbeitgeber oder Ex Arbeitgeber nicht in die Pfanne haut. Genau so ein Quack das Sony die Preise der Spiele nicht bestimmt. Wenn Sony nur noch Digital verkauft und der PSN Store die Einzige Möglichkeit ist Spiele da zu kaufen. Kann Sony Ihre Provision für die Spiele verlangen wie die Grad Lustig sind. Erinnert ein bisschen an den Blizzard /Activision Kauf von MS . Da gab’s auch Monopol Vorwürfe von Seite Sony . Ein Schelm der Böses Denkt.
Sony will auch eine eigene digitale Währung etablieren.
Das sagt doch schon alles .
Ja dann gibt’s da nicht viel zu sagen und hoffe das Sony da mal richtig auf die Schnauze fällt.
Warscheinlich ist der Wert dann höher wie Euro/Dollar ect pp das du also mehr rein zahlen musst für 1 playso oder wie das mal heißen soll .
Brauchste für n Spiel ka 70 Playsonen musste aber 80 euro für 70 Playsonen bezahlen und bumm 10 Euro mehr bezahlen als zu Euro Zeiten für n Spiel 😅
Das erwarte ich auch.
Der Einzelhandel wird sich zurück ziehen, also auch vom Code in der Box Abstand nehmen. Das weiß ich aus erster Hand. Die werden nur noch die Guthaben Karten verkaufen. und dann wird es nicht mehr lange dauern das Sony dann bringt Marktlage hier und da, wir müssen jetzt 35% nehmen und erhöhen gleichzeitig auch die Preise um 10€.
So haben dann beide Parteien mehr in der Tasche…
Also Entwickler und Sony
Ein ex Mitarbeiter na da 😅😂
Warum müssen diese Ex-Mitarbeiter immer ihren Senf zu allem geben 🤦♂️.