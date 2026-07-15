PlayStation 5: Ehemaliger Sony-Manager stellt sich hinter das Disc-Aus

Erstmals hat sich ein ehemaliger hochrangiger PlayStation-Manager öffentlich hinter Sonys Entscheidung gestellt, ab 2028 keine physischen Spiele mehr für PlayStation zu produzieren. Gordon Thornton, früher Senior Vice President und verantwortlich für den weltweiten Direct-to-Consumer-Bereich sowie den Ausbau des PlayStation Stores, weist zentrale Kritikpunkte an Sonys Digitalstrategie zurück.

Im Gespräch mit Insider Gaming erklärte Thornton, dass Sony die Preise digitaler Spiele nicht selbst festlege. Die Preisgestaltung liege bei den jeweiligen Publishern, wodurch Vorwürfe einer einseitigen Preismanipulation aus seiner Sicht nicht zuträfen.

Dieser Darstellung steht jedoch eine Sammelklage aus dem Jahr 2021 im US-Bundesstaat Kalifornien gegenüber. Darin wird Sony vorgeworfen, durch den exklusiven Vertrieb digitaler PlayStation-Spiele über den PlayStation Store eine Monopolstellung geschaffen zu haben. Laut der Klageschrift sollen Publisher bei digitalen Verkäufen zudem nicht die vollständige Kontrolle über die Endkundenpreise behalten – ein Punkt, der Thorntons Aussage widerspricht.

Der ehemalige Sony-Manager argumentiert außerdem, dass regelmäßige Rabattaktionen im PlayStation Store digitale Käufe für viele Spieler attraktiver machten. Nutzer warteten häufig auf Preisnachlässe und könnten Spiele dann günstiger erwerben, wodurch digitale Angebote gegenüber physischen Datenträgern an Bedeutung gewonnen hätten.

Die Diskussion um Sonys Entscheidung hält derweil unvermindert an. Seit der Ankündigung, physische PlayStation-Spiele ab 2028 einzustellen, sieht sich das Unternehmen mit anhaltender Kritik, Petitionen und mehreren rechtlichen Schritten konfrontiert. Sony selbst hat sich zu den Reaktionen bislang nicht weiter geäußert.