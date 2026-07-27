PlayStation 5: Eine Woche nicht spielen und nichts kaufen – Fans planen Protest gegen Sony – #PSBlackout

Eine Gruppe von Content Creators und PlayStation-Fans ruft für August zu einem einwöchigen „PSBlackout“ auf. Während des Protestzeitraums sollen Teilnehmer vollständig auf die Nutzung von PlayStation und anderen Sony-Plattformen verzichten.
Der Aufruf richtet sich gegen Entscheidungen des Unternehmens, die von den Initiatoren als Abkehr von den eigenen Fans wahrgenommen werden.
Unter dem Hashtag #PSBlackout sollen sich weitere Nutzer der Aktion anschließen und Sony für eine Woche bewusst die eigene Aktivität und Kaufkraft entziehen.
Eine Woche keine Logins, Spiele oder Käufe
Die geplante Aktion geht deutlich über den Verzicht auf neue Spielekäufe hinaus. Während des PSBlackout sollen Teilnehmer keine Logins durchführen, keine Spielsitzungen starten und keine Käufe über Sony-Plattformen tätigen.
Die Initiatoren formulieren ihre Botschaft entsprechend deutlich: Wenn Sony seine Fans im Stich lassen wolle, solle das Unternehmen eine kleine „Kostprobe der eigenen Medizin“ erhalten.
Gemeinsam mit weiteren Creators soll der Protest möglichst viele PlayStation-Nutzer erreichen.
Ob und wie viele Spieler sich tatsächlich am einwöchigen PSBlackout im August beteiligen werden, ist derzeit offen.
#PSBlackout startet am 23. August
Am 23. August startet #PSBlackout und will somit ein Zeichen gegen die Abschaffung von Spiel-Discs bei Sony setzen.
Sollte sich der Protest weiter so stark über soziale Netzwerke verbreiten und eine größere Zahl von PlayStation-Nutzern erreichen, könnten zumindest für den betreffenden Zeitraum weniger Logins, Spielstunden und Käufe auf den Sony-Plattformen registriert werden.
56 Kommentare AddedMitdiskutieren
„wow“…
Da es nur eine kleine Minderheit ist wird es nichts bringen. Und 1 Woche ohne Gaming halten viele auch gar nicht durch xD. Viele jammern ja schon wenn mal ein Server für paar Stunden ausfällt und man deswegen nicht zocken kann. Die „Sucht“ Ist halt bei vielen grösser.
Dann spiel ich in der Woche mehr um den Boycott zu boykottieren. 😏
🤣🤣🤣🤣🤣oh man oh man 🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤣🤣🤣🤣🤣 ich bekomm schon seitenstechen vor Lachen. Oh bitte sony und Ms gebt ab 28. 8 God of war Laufey und Forza Horizon 6 zum vorbestellen frei.
Dann möchte ich mal sehen wie das endet. 🤣🤣🤣🤣
So ein pech, ein Tag vorher kommt A Plague Tale Legacy raus. Da MUSS ich die Woche durch zocken😁.