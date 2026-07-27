PlayStation 5: Eine Woche nicht spielen und nichts kaufen – Fans planen Protest gegen Sony – #PSBlackout

Eine Gruppe von Content Creators und PlayStation-Fans ruft für August zu einem einwöchigen „PSBlackout“ auf. Während des Protestzeitraums sollen Teilnehmer vollständig auf die Nutzung von PlayStation und anderen Sony-Plattformen verzichten.

Der Aufruf richtet sich gegen Entscheidungen des Unternehmens, die von den Initiatoren als Abkehr von den eigenen Fans wahrgenommen werden.

Unter dem Hashtag #PSBlackout sollen sich weitere Nutzer der Aktion anschließen und Sony für eine Woche bewusst die eigene Aktivität und Kaufkraft entziehen.

Eine Woche keine Logins, Spiele oder Käufe

Die geplante Aktion geht deutlich über den Verzicht auf neue Spielekäufe hinaus. Während des PSBlackout sollen Teilnehmer keine Logins durchführen, keine Spielsitzungen starten und keine Käufe über Sony-Plattformen tätigen.

Die Initiatoren formulieren ihre Botschaft entsprechend deutlich: Wenn Sony seine Fans im Stich lassen wolle, solle das Unternehmen eine kleine „Kostprobe der eigenen Medizin“ erhalten.

Gemeinsam mit weiteren Creators soll der Protest möglichst viele PlayStation-Nutzer erreichen.

Ob und wie viele Spieler sich tatsächlich am einwöchigen PSBlackout im August beteiligen werden, ist derzeit offen.

#PSBlackout startet am 23. August

Am 23. August startet #PSBlackout und will somit ein Zeichen gegen die Abschaffung von Spiel-Discs bei Sony setzen.

Sollte sich der Protest weiter so stark über soziale Netzwerke verbreiten und eine größere Zahl von PlayStation-Nutzern erreichen, könnten zumindest für den betreffenden Zeitraum weniger Logins, Spielstunden und Käufe auf den Sony-Plattformen registriert werden.