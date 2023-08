PlayStation 5: Enttäuschung über PS VR2 nimmt zu

Mit viel Tamtam ist Sony Anfang des Jahres mit PlayStation VR2 für die PlayStation 5 an den Start gegangen. Was zunächst als großer Schritt für die VR-Landschaft gefeiert wurde, entpuppt sich langsam als Enttäuschung für die Fans.

So hat Ryan McCaffrey, seines Zeichens Executive Editor bei IGN, sein Missfallen via X kundgetan. So lässt er durchblicken, dass er es bereut, knapp 600 Dollar (umgerechnet etwa 550 Euro) für das Gerät ausgegeben zu haben. Die Euphorie war anfangs aufgrund der starken Technik des Gerätes und Sonys Supportversprechen sehr groß, doch mittlerweile ist Ernüchterung eingekehrt, da es schlichtweg keine Spiele für das Teil gibt. Aber auch die Zukunft sieht, wenn man sich die Release-Listen ansieht, nicht so rosig für das Gerät der Japaner aus, so dass er sogar vom Kauf der VR-Brille abrät.

Viele Gamer und andere Journalisten wie Gene Park, Gaming-Journalist beim Wallstreet Journal, unterstützen seinen Beitrag.

Dass das Interesse bei den Spielern nicht so groß ist, zeigen die Verkaufszahlen der PlayStation VR2 deutlich, auch wenn Sony von einem Flop nichts wissen will.