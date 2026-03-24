PlayStation 5: Entwickler müssen Spiele manuell für künftige PSSR-Versionen aktualisieren

Die PS5 Pro bringt mit dem „Enhance PSSR Image Quality“-Feature eine Option, die Spiele visuell deutlich aufwerten kann.

Wie Mark Cerny, Lead-Architekt der PS5 Pro, in einem Interview mit Digital Foundry erklärte, wird diese Funktion jedoch nicht automatisch für künftige Versionen des verbesserten Bild-Upscalers aktualisiert. Entwickler müssen ihre Spiele selbst anpassen, um die neuesten PSSR-Optimierungen zu unterstützen.

Die Entscheidung, die Parameter des Upscalers festzulegen, soll der PS5 Pro-Community klare Hinweise geben, wann die Enhance-Funktion genutzt werden sollte. Cerny betonte, dass es sich bei den maschinellen Lernbibliotheken, die hinter PSSR stehen, noch um eine frühe Entwicklungsphase handelt. Daher könnte sich die Strategie für Updates und Verbesserungen im Laufe der Zeit ändern.

Die aktuelle Version von PSSR ist deutlich schneller als das Original. Laut Cerny ermöglicht die um rund 100 Mikrosekunden schnellere Verarbeitung die Implementierung des „Enhance PSSR Image Quality“-Features, wodurch Spiele, die PSSR unterstützen, automatisch grafisch aufgewertet werden können. Gleichzeitig sollen minimale Frame-Drops seltener auftreten.

Darüber hinaus arbeitet Sony gemeinsam mit AMD an einer neuen Generation von Frame-Upscaling-Technologien, bekannt als FSR Redstone, die Frame-Generierung auf PlayStation-Konsolen ermöglichen soll.

Cerny beschreibt die Technologie als „co-engineered“, wobei sowohl die Upscaling-Algorithmen als auch die Frame-Generierung gemeinsam entwickelt wurden. Weitere Details zu den PlayStation-Plattformen, auf denen diese Technik künftig eingesetzt wird, stehen noch aus.

Für Titel wie Resident Evil Requiem bedeutet dies, dass Spieler weiterhin die Wahl haben, die aktuelle PSSR-Option zu nutzen, aber künftige Verbesserungen nicht automatisch einfließen. Entwickler sind verantwortlich dafür, ihre Spiele zu aktualisieren, um neue PSSR-Parameter zu implementieren.