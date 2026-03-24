PlayStation 5: Entwickler müssen Spiele manuell für künftige PSSR-Versionen aktualisieren

Die PS5 Pro bringt mit dem „Enhance PSSR Image Quality“-Feature eine Option, die Spiele visuell deutlich aufwerten kann.
Wie Mark Cerny, Lead-Architekt der PS5 Pro, in einem Interview mit Digital Foundry erklärte, wird diese Funktion jedoch nicht automatisch für künftige Versionen des verbesserten Bild-Upscalers aktualisiert. Entwickler müssen ihre Spiele selbst anpassen, um die neuesten PSSR-Optimierungen zu unterstützen.
Die Entscheidung, die Parameter des Upscalers festzulegen, soll der PS5 Pro-Community klare Hinweise geben, wann die Enhance-Funktion genutzt werden sollte. Cerny betonte, dass es sich bei den maschinellen Lernbibliotheken, die hinter PSSR stehen, noch um eine frühe Entwicklungsphase handelt. Daher könnte sich die Strategie für Updates und Verbesserungen im Laufe der Zeit ändern.
Die aktuelle Version von PSSR ist deutlich schneller als das Original. Laut Cerny ermöglicht die um rund 100 Mikrosekunden schnellere Verarbeitung die Implementierung des „Enhance PSSR Image Quality“-Features, wodurch Spiele, die PSSR unterstützen, automatisch grafisch aufgewertet werden können. Gleichzeitig sollen minimale Frame-Drops seltener auftreten.
Darüber hinaus arbeitet Sony gemeinsam mit AMD an einer neuen Generation von Frame-Upscaling-Technologien, bekannt als FSR Redstone, die Frame-Generierung auf PlayStation-Konsolen ermöglichen soll.
Cerny beschreibt die Technologie als „co-engineered“, wobei sowohl die Upscaling-Algorithmen als auch die Frame-Generierung gemeinsam entwickelt wurden. Weitere Details zu den PlayStation-Plattformen, auf denen diese Technik künftig eingesetzt wird, stehen noch aus.
Für Titel wie Resident Evil Requiem bedeutet dies, dass Spieler weiterhin die Wahl haben, die aktuelle PSSR-Option zu nutzen, aber künftige Verbesserungen nicht automatisch einfließen. Entwickler sind verantwortlich dafür, ihre Spiele zu aktualisieren, um neue PSSR-Parameter zu implementieren.
31 Kommentare AddedMitdiskutieren
Große Studios sind da sicher dabei, bei den kleineren sehe ich da eher das Problem.
Ganz ehrlich, ist mir total wumpe
Kommt wohl auch drauf an, wie groß der zusätzliche Aufwand dafür ist.
„sollen minimale Frame-Drops seltener auftreten.“
Seltener!
Sorry, aber die ganze PS5pro ist wie ein großes durcheinander.
„Seltener“…..pfffff.
Wie wärs mit gar nicht!?
Ja, es ist die stärkste Konsole da draußen, und die Spieler wenn optimiert laufen….etwas besser….sagen wir mal so. Aber, der ganze Aufwand für den Preis lohnt sich nie.
Ich habe irgendwo gelesen dass der noch empfiehlt die Funktion manuel auszuschalten, falls es zu Fehlern kommen sollte.
Stellt euch vor jedes mal in Xbox Einstellungen zu gehen um eine Funktion ein- oder auszuschalten.
Heute spiele ich das, da gehe ich erstmal in die Einstellungen und….so. Jetzt kanns losgehen.
Morgen habe ich Bock auf das andere Spiel. Oh, da muss ich die Option ausschalten. Ok, in die Einstellungen…..
Neeeee.
Xbox ist Gold!
„Sony weist darauf hin, dass es in einzelnen Fällen zu Darstellungsproblemen kommen kann. In solchen Situationen sollte die Funktion deaktiviert werden.“
Das hier. Schöne neue Technik. Von Sony.
Hä… Das ist doch einfach nur ein ganz normaler standard Warnhinweis des Herstellers.Das ist sogar bei Dlss oder FSR der Fall oder allgemein bei KI Berechnungen 🙄
Wenigstens einer der sich damit auseinandergesetzt hat und es richtig einordnen kann.
Naja, das Problem dabei ist: die Technik IN der Konsole ist halt nicht mehr neu und deswegen die Flickschusterei. Man versucht jetzt iwie, das was mit Software zu lösen und der uralt-CPU und der relativ alten GPU iwie Beine zu machen. Aber man kann nicht alles mit Software lösen.
Sie ist ein überteuerter Schrotthaufen, weil Hardware zu alt – fertig.
Aus nem alten Yugo macht man auch keinen WRC-LMDh oder F1-Boliden.
Da kann man jetzt gut sehen, welcher Entwickler noch was für seine Spiele und deren Spieler macht und welche einfach zu faul sind oder es für nicht notwendig erachten da nochmal Zeit und Geld zu investieren.
Ist allerdings schon krass wie gut das PSSR geworden ist.
Aktuell ist man da als Xbox Spieler schon etwas neidisch drauf. Da kommt von MS irgendwie nichts mehr für die Series Konsolen.
Vielleicht sind die aber auch einfach zu schlecht für so ein Feature.
Na ja, die Standard PS5 kann auch PSSR. Ist eben speziell für die Pro entwickelt worden.
Wenn die Hardware nicht mitspielt, kann man da auch nichts für entwickeln.
Neidisch bin ich auf PSSR nicht. Für mich lohnt sich die Pro einfach nicht.
Bremst das nicht die normale PS5 aus🤔
Na das ist schon wieder so ne Sache…hätte man besser lösen können.
Eine automatische Anpassung, hätte ich jetzt auch nicht gut gefunden. Nachher kommt da irgendein Update für PSSR und macht dein Spiel „kaput“.
Diese Flickschusterei bei der verbauten uralt-Hardware… Aus dem überteurten Teil macht ihr keinen Rennwagen mehr. Software kann da nicht alles lösen, wenn die alte Hardware bremst.
Lasst den Schrotthaufen einfach und konzentriert euch lieber auf die Next Gen-Hardware.
Das war das geniale an neuen Xbox Versionen. Auf einmal hatten die Games eine höhere Auflösung und mehr Frames! 👍