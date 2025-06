PlayStation 5: Erforderlich für großartiges Erlebnis auf großem Bildschirm, sagt CEO

Bei SONY ist man der Ansicht, man brauche eine PlayStation 5, um „ein großartiges Erlebnis auf großen Bildschirmen“ zu haben. Daher mache man sich auch keine Sorgen über den jüngsten Launch der Nintendo Switch 2 und befürchtet auch keine Auswirkungen auf das eigene Geschäft.

Hideaki Nishino, Präsident und CEO von Sony Interactive Entertainment, sprach über diese Themen beim jüngsten Business Segment Meeting.

Angesprochen auf die verbesserten Beziehungen von Nintendo mit Third-Party-Publishern und den verbesserten technischen Spezifikationen der Nintendo Switch 2, sagte Nishino:

„Wie ich bereits erwähnt habe, verfolgen wir jedoch eine differenzierte Strategie. PlayStation 5 ist auf ein intensives Spielerlebnis ausgelegt, und dazu gehören auch die innovativen DualSense-Controller-Funktionen. Wir glauben, dass eine Leistung auf PS5-Niveau erforderlich ist, um ein großartiges Erlebnis auf großen Bildschirmen zu erreichen. Auf diese Weise haben wir ein einzigartiges Angebot für Spieler und Entwickler in dieser aktuellen Konsolengeneration geschaffen.“

„Wir beobachten die gesamte Gaming-Branche genau, einschließlich der Aktivitäten der anderen Marktteilnehmer. Darüber hinaus sind Katalysatoren auf dem Markt gut für die gesamte Branche, da sie die Begeisterung und die Nachfrage auf breiter Ebene beleben. Es ist also gut, wenn Menschen neue Dinge auf den Weg bringen.“

Es sei weiterhin das Ziel, die PlayStation 5 zum besten Ort für Spiele zu machen, daher habe man seine Wettbewerbsdynamik weiterentwickelt und bietet hervorragende Möglichkeiten der Monetarisierung.

Nishino sagte dazu: „Die Strategien der Publisher verlagern sich jedoch immer mehr in Richtung Multiplattform, so dass das gleiche Spiel auf mehr Plattformen laufen kann, was aus Sicht der Entwickler großartig ist. Unser Ziel ist es, unter diesen Plattformen weiterhin der beste Ort zum Spielen und zum Veröffentlichen zu sein.“

„Daher haben wir unseren Entwicklern die Möglichkeit gegeben, unsere Angebote und Dienste zu nutzen, um Spielern einzigartige und beeindruckende Erlebnisse mit hoher Spielerbindung und hervorragenden Monetarisierungsmöglichkeiten zu bieten.“

„Wir haben dies konsequent umgesetzt, während sich die Branche und die Wettbewerbsdynamik weiterentwickelt haben. Und natürlich spielen die PlayStation Studios, unsere Franchises, eine besondere Rolle dabei, das PlayStation-Erlebnis zu präsentieren und gemeinsam mit uns die Vision der Spieler zu stärken.“