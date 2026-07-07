PlayStation 5: Erster PlayStation-Beitrag nach dem Disc-Aus sorgt für massiven Gegenwind

Nach sechs Tagen Funkstille: PlayStation kehrt zurück und Fans lassen ihrem Ärger freien Lauf.

Nach der Ankündigung des Endes physischer Spiele-Discs hat sich PlayStation erstmals wieder auf den eigenen Social-Media-Kanälen gemeldet. Die Rückkehr des offiziellen Accounts wurde von vielen Spielern aufmerksam verfolgt, da Sony zuvor für sechs Tage keine neuen Beiträge veröffentlicht hatte.

Der Hintergrund: Sony Interactive Entertainment hatte angekündigt, dass die Produktion physischer Spielediscs für neue PlayStation-Spiele ab Januar 2028 eingestellt wird.

Künftige Veröffentlichungen sollen danach ausschließlich digital über den PlayStation Store sowie in digitaler Form bei Händlern erhältlich sein. Bereits erschienene Spiele und Titel, die vor diesem Zeitpunkt noch als Disc veröffentlicht werden, bleiben davon unberührt.

Die Entscheidung löste innerhalb der PlayStation-Community eine heftige Reaktion aus. Viele Spieler kritisieren vor allem den Verlust physischer Sammlungen, die langfristige Verfügbarkeit von Spielen sowie die stärkere Abhängigkeit von digitalen Stores. Auch Bedenken hinsichtlich Besitzrechten und Wiederverkaufsmöglichkeiten wurden vielfach geäußert.

Als der PlayStation-Account nach mehreren Tagen wieder aktiv wurde, richtete sich ein großer Teil der Aufmerksamkeit nicht auf den eigentlichen Beitrag, sondern auf die Reaktionen darunter.

Zahlreiche Nutzer nutzten die Kommentare, um erneut ihre Kritik am Disc-Aus zu äußern. Mittlerweile sind es über 50.000 (kritische) Kommentare in kürzester Zeit.

Sony selbst begründet den Schritt mit veränderten Marktbedingungen und dem zunehmenden Anteil digitaler Käufe. Laut Unternehmen entspreche die Umstellung der Entwicklung des gesamten Unterhaltungsmarktes und den aktuellen Vorlieben vieler Spieler.

Für Fans physischer Spiele bedeutet die Entscheidung dennoch eine große Veränderung. Während PlayStation über viele Generationen hinweg stark mit Disc-Veröffentlichungen verbunden war, bewegt sich das Unternehmen nun weiter in Richtung eines vollständig digitalen Ökosystems.

Ob sich die Kritik langfristig auf die Strategie von Sony auswirken wird, bleibt abzuwarten. Aktuell zeigt die Reaktion der Community jedoch, dass das Thema physische Spiele weiterhin einen hohen Stellenwert bei vielen Spielern besitzt.