PlayStation 5: Erster PlayStation-Beitrag nach dem Disc-Aus sorgt für massiven Gegenwind

Nach der Ankündigung des Endes physischer Spiele-Discs hat sich PlayStation erstmals wieder auf den eigenen Social-Media-Kanälen gemeldet. Die Rückkehr des offiziellen Accounts wurde von vielen Spielern aufmerksam verfolgt, da Sony zuvor für sechs Tage keine neuen Beiträge veröffentlicht hatte.
Der Hintergrund: Sony Interactive Entertainment hatte angekündigt, dass die Produktion physischer Spielediscs für neue PlayStation-Spiele ab Januar 2028 eingestellt wird.
Künftige Veröffentlichungen sollen danach ausschließlich digital über den PlayStation Store sowie in digitaler Form bei Händlern erhältlich sein. Bereits erschienene Spiele und Titel, die vor diesem Zeitpunkt noch als Disc veröffentlicht werden, bleiben davon unberührt.
Die Entscheidung löste innerhalb der PlayStation-Community eine heftige Reaktion aus. Viele Spieler kritisieren vor allem den Verlust physischer Sammlungen, die langfristige Verfügbarkeit von Spielen sowie die stärkere Abhängigkeit von digitalen Stores. Auch Bedenken hinsichtlich Besitzrechten und Wiederverkaufsmöglichkeiten wurden vielfach geäußert.
Als der PlayStation-Account nach mehreren Tagen wieder aktiv wurde, richtete sich ein großer Teil der Aufmerksamkeit nicht auf den eigentlichen Beitrag, sondern auf die Reaktionen darunter.
Zahlreiche Nutzer nutzten die Kommentare, um erneut ihre Kritik am Disc-Aus zu äußern. Mittlerweile sind es über 50.000 (kritische) Kommentare in kürzester Zeit.
Sony selbst begründet den Schritt mit veränderten Marktbedingungen und dem zunehmenden Anteil digitaler Käufe. Laut Unternehmen entspreche die Umstellung der Entwicklung des gesamten Unterhaltungsmarktes und den aktuellen Vorlieben vieler Spieler.
Für Fans physischer Spiele bedeutet die Entscheidung dennoch eine große Veränderung. Während PlayStation über viele Generationen hinweg stark mit Disc-Veröffentlichungen verbunden war, bewegt sich das Unternehmen nun weiter in Richtung eines vollständig digitalen Ökosystems.
Ob sich die Kritik langfristig auf die Strategie von Sony auswirken wird, bleibt abzuwarten. Aktuell zeigt die Reaktion der Community jedoch, dass das Thema physische Spiele weiterhin einen hohen Stellenwert bei vielen Spielern besitzt.
- PlayStation 5: Diskussion um Community Notes und Digital-Strategie auf X eskaliert weiter
- PlayStation 5: Nach dem Disc-Aus: Warum der Protest gegen Sony immer größer wird
- PlayStation 5: Post zum Disc-Aus erreicht mehr Views als GTA 6 Trailer
38 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bei mir ist das Verhältnis zwischen digital und disc so 50% zu 50%.
Wolverine hab ich zb digital vorbestellt da ich noch Guthaben hatte.
Habe jetzt aber die vobestellung storniert und werde mir mal die disc Version im Sale oder am Gebraucht markt kaufen.
Ich kauf auch viel digital. Aber Halo Campaign Evolved und Gears of War E-Day wandern, wie alle anderen Teile auch, ins Regal.
Und was ich schon wieder dreist finde ist, dass Sony mit dem ersten Beitrag seit einer Woche in keinster Weise auf die Kritik der Spieler eingeht. Nein, da wird einfach eine Werbung für einen Fighting Stick gepostet und der Elefant im Raum komplett ignoriert.
Und was sollen sie Sagen/Schreiben? Egal was sie sagen, die die so sehr an ihren Discs hängen hätten dafür so oder so 0% Verständnis. Dann kann mans auch gleich lassen bevor irgendwelche „Experten“ denen die Wörter im Munde verdrehen.