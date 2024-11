PlayStation 5: Erwartungen an Pro zurückschrauben, sagt SONY

In dieser Woche bringt SONY die PlayStation 5 Pro auf den Markt. Die Freude unter den Fans ist groß, doch PlayStation CEO Hideaki Nishino hat einige Worte zur Erwartungshaltung.

Nishino rät den PS5 Pro-Fans, dass sie ihre Erwartungen zurückschrauben sollen, da es sich nicht um eine Next-Gen-Maschine handelt.

„Ich wollte nur sagen, dass die Pro keine Next-Gen-Maschine ist. Sie gehört noch zur PS5-Generation. Die PS5 Pro kann alles, was auch die PS5 kann. Es ist also eine Entscheidung des Verbrauchers. Wenn jemand ein Bedürfnis nach mehr Visualität sieht, wird er es bekommen. Wir wollten also eine Option für den Verbraucher innerhalb der Generation bieten, das ist es, was wir tun“, erklärte Nishino.