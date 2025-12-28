PlayStation 5: Ex‑PlayStation‑Boss warnt: Ohne Exklusivspiele verlieren Konsolen ihre Identität

Shawn Layden: Mario auf PlayStation wäre das Ende – Exklusives bleiben die Machtbasis der Konsolen!

Der ehemalige PlayStation‑Chef Shawn Layden hat sich erneut zur Bedeutung von Konsolen‑Exklusivspielen geäußert und betont, dass exklusive Titel auch in Zukunft ein zentraler Bestandteil der Gaming‑Industrie bleiben werden.

Er erklärt, dass nicht jedes Spiel exklusiv sein müsse und auch nicht jedes Spiel exklusiv sein sollte. Gleichzeitig hebt er hervor, dass Unternehmen wie Sony und Nintendo einen erheblichen Markenwert aus starken Exklusivtiteln ziehen. So sollten ikonische Marken weiterhin eng an ihre jeweiligen Plattformen gebunden bleiben.

Layden macht deutlich, dass bestimmte Charaktere und Spielreihen untrennbar mit ihren Konsolen verbunden sind. Er nennt Mario als Beispiel für Nintendo und Nathan Drake aus Uncharted als Beispiel für PlayStation.

Würden solche Figuren plötzlich auf konkurrierenden Plattformen erscheinen, wäre das für ihn ein Zeichen eines grundlegenden Umbruchs in der Gaming‑Landschaft. Diese Marken seien essenziell dafür, dass Konsolenhersteller ihre Identität bewahren und ihre Plattformen attraktiv halten.

Er stellt klar, dass Exklusivspiele auch in Zukunft existieren werden und sie weiterhin eine wichtige Rolle im Wettbewerb zwischen PlayStation, Xbox und Nintendo spielen.

Wie seht ihr das? Sind exklusive Spiele wichtig für die Identität der jeweiligen Plattform? Oder ist das überbewertet?