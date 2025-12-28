PlayStation 5: Ex‑PlayStation‑Boss warnt: Ohne Exklusivspiele verlieren Konsolen ihre Identität

Der ehemalige PlayStation‑Chef Shawn Layden hat sich erneut zur Bedeutung von Konsolen‑Exklusivspielen geäußert und betont, dass exklusive Titel auch in Zukunft ein zentraler Bestandteil der Gaming‑Industrie bleiben werden.
Er erklärt, dass nicht jedes Spiel exklusiv sein müsse und auch nicht jedes Spiel exklusiv sein sollte. Gleichzeitig hebt er hervor, dass Unternehmen wie Sony und Nintendo einen erheblichen Markenwert aus starken Exklusivtiteln ziehen. So sollten ikonische Marken weiterhin eng an ihre jeweiligen Plattformen gebunden bleiben.
Layden macht deutlich, dass bestimmte Charaktere und Spielreihen untrennbar mit ihren Konsolen verbunden sind. Er nennt Mario als Beispiel für Nintendo und Nathan Drake aus Uncharted als Beispiel für PlayStation.
Würden solche Figuren plötzlich auf konkurrierenden Plattformen erscheinen, wäre das für ihn ein Zeichen eines grundlegenden Umbruchs in der Gaming‑Landschaft. Diese Marken seien essenziell dafür, dass Konsolenhersteller ihre Identität bewahren und ihre Plattformen attraktiv halten.
Er stellt klar, dass Exklusivspiele auch in Zukunft existieren werden und sie weiterhin eine wichtige Rolle im Wettbewerb zwischen PlayStation, Xbox und Nintendo spielen.
Wie seht ihr das? Sind exklusive Spiele wichtig für die Identität der jeweiligen Plattform? Oder ist das überbewertet?
60 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das war auch mein Reden! MS hätte niemals mit dem Porten ihrer Spiele anfangen sollen. Die großen feiler Auf andere Plattformen zu bringen als den PC ist ein großer Fehler. Auch wenn die Kassen klingeln wird es auf langer Sicht schädlich werden und das sieht man nun schon jetzt an den Verkaufszahlen.
Wobei man aber auch sagen muss das die meisten PlayStation 4 und 5 exklusives von Sony bereits auf dem pc erhältlich sind. Kann mir aber vorstellen das die jetzt zurück rudern werden durch die steam machine.
Tja der gute Mann irrt. Nintendo kann man nicht mit Sony vergleichen. Ein Drake ist kein Mario. Uncharted würde auf Switch 2 genau so gut laufen wie auf Xbox oder halt Playstation und PC.
siehe Xbox
Es braucht Exclusivität um Konsolen zu verkaufen, Microsoft zeigt Grad gut was sonst passiert.
Für mich immer noch der einzige Grund mehrere Konsolen zu kaufen
Die Generation konnte man echt sparen es gab kaum Spiele egal ob es xbox oder ps war
Naja ganz unrecht hat er nicht. Auch wenn grundsätzlich natürlich die Idee alle zu vereinen auch cool ist.
Aber letztlich kann man seine eigene Hardware nur mit sehr guter und evtl teilweise exklusiver software Verkaufen