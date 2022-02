PlayStation 5: Expansion außerhalb des Konsolen-Kerngeschäfts geplant

Während Microsoft in den letzten Jahren den Übergang zu einem plattformunabhängigen Ansatz für sein Videospielgeschäft immer weiter vorantrieb, verharrte SONY weiter auf einer konsolenfokussierten Vorgehensweise mit der hauseigenen PlayStation 5 als Mittelpunkt. Wie es aussieht, könnte sich das in Zukunft ändern.

Infolge der kürzlich erfolgten Übernahme von Bungie durch SONY kündigte das Unternehmen an, dass das Destiny-Entwicklerstudio eigenständig bleiben werde und aktuelle sowie kommende Veröffentlichungen plattformübergreifend erscheinen werden. Ein erstes Zeichen für die neue Marschroute des Unternehmens, wie PlayStation-CEO Jim Ryan in einem Blogbeitrag erklärt:

„Bungies erfolgreiche Bilanz bei Multi-Format-Publishing und Live-Spieldiensten wird uns dabei helfen, unsere Ambitionen zu verwirklichen, um PlayStation über die Konsole hinauszuführen und unser potenzielles Publikum zu vergrößern.“

In einem Interview mit GamesIndustry verwies Ryan zudem auf die jüngst erfolgten PC-Veröffentlichungen der SONY-Titel God of War, Horizon Zero Dawn und Days Gone. Diese Art der Multiplattform-Veröffentlichung solle auch weiterhin Teil der Unternehmensstrategie bleiben:

„Ich habe bereits in der Vergangenheit darüber gesprochen, die PlayStation-Community zu vergrößern und über unser historisches Konsolen-Kerngeschäft hinaus zu expandieren. Das kann viele Formen annehmen. Und definitiv eine der wichtigsten ist die Fähigkeit, die wunderbaren Spiele, die wir in den letzten 25 Jahren entwickelt haben, an verschiedenen Orten zu genießen und auf unterschiedliche Weise zu spielen. Wir fangen an, plattformübergreifend zu werden, wie man sieht.“ „Philosophisch gesehen geht es hier nicht darum, Dinge in die PlayStation-Welt zu ziehen. Hier geht es darum, gemeinsam riesige und wundervolle neue Welten zu erschaffen.“