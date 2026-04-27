PlayStation 5: Fairgames enttäuscht im jüngsten Pre-Alpha-Test – Insider

Neue Berichte aus einem angeblichen Pre-Alpha-Playtest zum Extraction-Shooter Fairgames deuten auf deutliche Probleme im aktuellen Entwicklungsstand hin.

Im Fokus stand dabei der Modus „Cargo Heist“, der offenbar auf überdurchschnittlich viele negative Reaktionen gestoßen ist.

Laut den Informationen aus dem Leak soll das getestete Gameplay ein Szenario mit mehreren Teams in einem Mansion-Setting gezeigt haben. Spielergruppen traten dabei in schnellen Gefechten gegeneinander an, unterstützt durch verschiedene Traversal-Mechaniken wie Wall-Running und Grappling.

Kritikpunkte aus dem Playtest betreffen insbesondere das Bewegungssystem, die Klassenstruktur sowie das Verhalten von NPCs. Diese Elemente sollen in der Testphase überwiegend negativ aufgenommen worden sein und für Unzufriedenheit bei den Teilnehmern gesorgt haben.

Zusätzlich wird berichtet, dass die Matches insgesamt als zu kurz und inhaltlich unausgereift wahrgenommen wurden. Einige Tester beschrieben das Spielerlebnis als unvollständig, enttäuschend oder wenig motivierend.

Die Entwicklung von Fairgames steht bereits seit längerer Zeit im Fokus der Aufmerksamkeit, unter anderem durch personelle Veränderungen im Entwicklerumfeld von Sony Interactive Entertainment und dem verantwortlichen Studio Haven Studios.

Tom Hendersons Quellen zufolge hat das Spiel noch immer extreme Schwierigkeiten, seinen Unterhaltungswert zu finden, und es liege noch ein langer Weg in der Entwicklung vor dem Titel, heißt es.

Die aktuellen Informationen stammen aus einem Leak und sind nicht offiziell bestätigt. Eine Bewertung des finalen Spielzustands ist daher weiterhin nicht möglich.