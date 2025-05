PlayStation 5: Fairgames ist bisher eine pure Enttäuschung – Bericht

Autor:, in / PlayStation 5

Fairgames, das kommende Multiplayer-Projekt von Haven Studios, einem zu PlayStation gehörenden Entwicklerteam, sorgt derzeit für skeptische und teils vernichtende Stimmen.

Laut Informationen des bekannten PlayStation-Podcasts „Sacred Symbols“ befindet sich das Spiel intern noch in einem Pre-Alpha-Stadium unter dem Codenamen Project Hearts, doch das erste Feedback soll alles andere als positiv ausgefallen sein.

Demnach beschreiben Insider das aktuelle Spielgefühl als „super clunky“, also sehr unausgereift und unbeholfen. Auch sei mehrfach die Rede davon, dass sich das Spiel „einfach nicht gut anfühle“ und bisher eine herbe Enttäuschung sei. Diese Einschätzungen basieren offenbar auf jüngsten internen Testphasen, in denen Fairgames erstmals in größerem Rahmen ausprobiert wurde.

Fairgames war ursprünglich bei der Ankündigung als spannender Mix aus Heist-Action und kooperativem Gameplay beschrieben worden, gedacht als ein Teil von Sonys zunehmendem Engagement im Bereich Live-Service-Games. Nach der Übernahme von Haven Studios durch Sony waren die Erwartungen entsprechend hoch. Umso mehr fällt jetzt die Ernüchterung ins Gewicht, sollte sich die aktuelle Einschätzung bestätigen.

Bislang gibt es von offizieller Seite keine Stellungnahme zum Entwicklungsstand oder zu den Berichten. Es bleibt abzuwarten, ob die negativen Eindrücke lediglich Momentaufnahmen eines frühen Builds sind oder ob grundlegende Probleme im Spieldesign bestehen, die das Projekt längerfristig belasten könnten.

Angesichts Sonys Investitionen in Live-Service-Titel wird die Entwicklung von Fairgames sicher genau beobachtet. Ein durchwachsener Start in der Pre-Alpha-Phase, wie es auch schon bei Concord der Fall war, ist dabei sicher nicht das erhoffte Signal.

Parallel hat das von Sony aufgekaufte Studio Bungie mit erheblichen Problemen zu kämpfen. Die Plagiatsvorwürfe bei dem Titel Marathon sind anscheinend so gravierend im Spiel verankert, dass das Spiel sogar komplett eingestellt werden könnte.