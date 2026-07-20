PlayStation 5: Fans protestieren unter Marvel’s Wolverine Trailer lautstark gegen Sony

Der neue Trailer zu Marvel’s Wolverine sorgt derzeit nicht nur wegen des Spiels selbst für Aufmerksamkeit.
Statt über die gezeigten Szenen zu diskutieren, nutzen zahlreiche PlayStation-Fans die Kommentarspalte auf YouTube, um ihrem Unmut über Sonys Umgang mit physischen Spielen Ausdruck zu verleihen.
Unter dem Video sind inzwischen mehr als 10.000 Kommentare zu finden. Ein großer Teil davon beschäftigt sich nicht mit dem Actionspiel von Insomniac Games, sondern mit Sonys Entscheidung, die Produktion physischer PlayStation-Spiele beziehungsweise Discs zurückzufahren.
Zu den meistbewerteten Kommentaren gehören Aussagen wie:
„We want physical games.“
„You know who isn’t the hero? The killer of physical.“
Damit wird der Trailer zum Schauplatz einer breiteren Diskussion über die Zukunft physischer Spiele und den zunehmenden Fokus der Branche auf digitale Distribution.
Ironischerweise soll Marvel’s Wolverine selbst weiterhin auch als physische Edition für die PlayStation 5 erscheinen. Dennoch richtet sich die Kritik vieler Fans gegen Sonys langfristige Strategie, wodurch die eigentliche Präsentation des Spiels in den Hintergrund rückt.
Ob sich die Diskussion auf Sonys Kurs auswirken wird, bleibt abzuwarten. Der Fall zeigt jedoch, wie stark das Thema physische Spiele die PlayStation-Community derzeit weiterhin beschäftigt.
57 Kommentare AddedMitdiskutieren
Also wahrscheinlich wird Sony mit Wolverine doch drauf legen. Da könnten PS5-Besitzende dieses Exclusive durchaus bei Sony erwerben. Wichtig ist es eher, alle anderen Spiele nicht mehr über den PS Store zu kaufen… 🙂 (Disclaimer: ich kenne die Zahlen nicht und besitze auch keine PS5)
Hab ja nichts dagegen gern doppelt meine Meinung zu teilen @Zorn
Aber zwei mal der selbe Post ? 🤭❤️
So kommt man schneller auf 50 Kommentare @Zorn denkt mit.
Mit dem „o“ in @Z0RN wirst du ihn aber nicht erreichen!
Shit Happens
Alles gut , war ja auch nicht böse gemeint 😄👍
Heute gleich mal Digital für die Pro vorbestellt 😁
Mir ist das total schnuppe, bestell seit Jahren auf PS und Xbox Digital so ist nun mal die Zukunft. Es ist in Ordnung seine Meinung kundzutun aber langsam nervt das Thema. Dann sollen sie halt keine Spiele auf Playstation mehr kaufen.
Genau das! 🤣
Verstehe dieses übertriebene Gejammer auch nicht. Kauf es oder lass es sein – ganz einfach. 🤣
Ich werde es Ende des Monats auch vorbestellen für die PS5 Pro. Nachdem ich heute Spider-Man platiniert habe – mein erstes abgeschlossenes PS Game – vertraue ich da voll und ganz auf das Studio. Freue mich schon darauf meine Gegner zu Hackfleisch zu verarbeiten. 👍🏻
Warum liest du dann den Artikel? Wenn mich Sachen nerven, schaue ich sie mir nicht an. Eigentlich ganz easy.
Sony’s Zukunft sieht düster aus wenn es nicht nur ne kleine Minderheit sein sollte die sich lautstark wehren.
Da bin ich auch gespannt, wie da das Durchhaltevermögen bei den Blauen aussieht.
Ja aber Microsoft tut ja auch nichts um irgendwie genau solche unzufriedenen Kunden zu bekommen.😉
Ja leider. Das wäre jetzt die Gelegenheit um sich zu physischen Medien zu bekennen und für ein mögliches Disk-Laufwerk in der Helix Werbung zu machen. DIE Gelegenheit für eine mächtige Werbekampagne.
Aber bei der Werbung scheint Microsoft ja generell eher schwach zu sein.
Finde ich cool. Seine Meinung darf man sagen.
Auch wenn es unter den eigenen Fans viele Meinungsdoktoren gibt.
Ich verstehe es nicht, wie man das einschränken von Optionen abfeiern kann.
Das Problem ist glaube ich das , der Großteil der PlayStation Spieler ihre Games seit Jahren digital kaufen , denen ist es völlig egal wenn Sony komplett digital geht .
Die werden erst merken was sie verloren haben , wenn Sony irgentwann damit beginnt an den Preisen für ihre digitale Spiele rum zu pfuschen.
Dann ist es aber längst zu spät .
Sony will seine Spieler komplett von alternativen Optionen komplett aussperren , so das am Ende nur die Wahl ihnen bleibt entweder fröhlich weiter alles zu kaufen , egal wie absurd die Preise dann auch werden oder die Plattform zu Wechseln. Was den meisten aber schwer fallen wird weil sie dann bereits soviele Spiele digital besitzen ( oder in Sonys Denkweise geliehen) haben das sie nur noch sehr schwer davon los kommen werden.
Und darauf zählt wohl Sony , leider .
Ja, der exklusive Vertrieb von Spielen ist auch erst der Anfang.
Der nächste Schritt wird dann, dass man Zubehör auch nur im Online Shop mit aktiven Abo kaufen kann.
Ich verstehe halt echt nicht, wie den Leuten immer alles egal sein kann.
Besonders in einer Zeit in der die Preise für Hobbys steigen und die Lebenserhaltungskosten unverhältnismäßig einfach unverhältnismäßig hoch sind.
Weil die meisten einfach nicht weiter denken .
Die Abschaffung der Disc ist erst der Anfang .
Wenn Sony dann seine Spieler an ihren Store gebunden hat , geht’s erst richtig los .
Dann gibt es für sie einfach kein halten mehr .
Abos und Sonys Eigene Digitale Währung um Spiele zu spielen , mindest Laufzeiten bevor Spiele gesperrt werden können ( weil man sie längere Zeit nicht mehr gespielt hat ) , steigende Preise , damit Sony schön abkassieren kann usw.
Die meisten Spieler denken einfach nur „das wird schon nicht So schlimm werden“ . Bis es dann schlimmer wird .
Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie selbst etwas eingeschränkt sind.
Wohl eher das sie nicht erkennen auf welch gefährlichen Pfad Sony sie da führt .
Sony experimentiert ja nicht ohne Grund bereits jetzt mit „flexiblen Preisen“ in ihrem Store .
Ihre Währungs Umrechnung hat ja bereits gezeigt das sie mehr einkalkulieren werden als der tatsächliche Wechselkurs angibt .
So schlägt Sony noch etwas extra für sich selbst raus.
Und wenn es 2028 dann los geht ist es bereits zuspät .
Leider können oder wollen die meisten PlayStation Spieler das nicht sehen.
Die glauben ernsthaft noch daran das sich nichts verändern wird .
Protestieren bringt nix.
Handeln ist angesagt !!
Und noch nie war es so leicht ein Spiel nicht zu kaufen.
Es gibt so viel andere Speile die Zeit gleich kommen…
Und da sind einige Gute dabei.
Zum Glück betrifft dies bisher nur die Playstation. Hoffentlich kann ich weiter auf Xbox zählen
Sollen sie protestieren und am Ende kaufen sie es trotzdem 😂🤦🏻♂️