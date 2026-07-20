PlayStation 5: Fans protestieren unter Marvel’s Wolverine Trailer lautstark gegen Sony

Der neue Trailer zu Marvel’s Wolverine sorgt derzeit nicht nur wegen des Spiels selbst für Aufmerksamkeit.

Statt über die gezeigten Szenen zu diskutieren, nutzen zahlreiche PlayStation-Fans die Kommentarspalte auf YouTube, um ihrem Unmut über Sonys Umgang mit physischen Spielen Ausdruck zu verleihen.

Unter dem Video sind inzwischen mehr als 10.000 Kommentare zu finden. Ein großer Teil davon beschäftigt sich nicht mit dem Actionspiel von Insomniac Games, sondern mit Sonys Entscheidung, die Produktion physischer PlayStation-Spiele beziehungsweise Discs zurückzufahren.

Zu den meistbewerteten Kommentaren gehören Aussagen wie:

„We want physical games.“ „You know who isn’t the hero? The killer of physical.“

Damit wird der Trailer zum Schauplatz einer breiteren Diskussion über die Zukunft physischer Spiele und den zunehmenden Fokus der Branche auf digitale Distribution.

Ironischerweise soll Marvel’s Wolverine selbst weiterhin auch als physische Edition für die PlayStation 5 erscheinen. Dennoch richtet sich die Kritik vieler Fans gegen Sonys langfristige Strategie, wodurch die eigentliche Präsentation des Spiels in den Hintergrund rückt.

Ob sich die Diskussion auf Sonys Kurs auswirken wird, bleibt abzuwarten. Der Fall zeigt jedoch, wie stark das Thema physische Spiele die PlayStation-Community derzeit weiterhin beschäftigt.