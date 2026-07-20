PlayStation 5: Fans protestieren unter Marvel’s Wolverine Trailer lautstark gegen Sony

Der neue Trailer zu Marvel’s Wolverine sorgt derzeit nicht nur wegen des Spiels selbst für Aufmerksamkeit.
Statt über die gezeigten Szenen zu diskutieren, nutzen zahlreiche PlayStation-Fans die Kommentarspalte auf YouTube, um ihrem Unmut über Sonys Umgang mit physischen Spielen Ausdruck zu verleihen.
Unter dem Video sind inzwischen mehr als 10.000 Kommentare zu finden. Ein großer Teil davon beschäftigt sich nicht mit dem Actionspiel von Insomniac Games, sondern mit Sonys Entscheidung, die Produktion physischer PlayStation-Spiele beziehungsweise Discs zurückzufahren.
Zu den meistbewerteten Kommentaren gehören Aussagen wie:
„We want physical games.“
„You know who isn’t the hero? The killer of physical.“
Damit wird der Trailer zum Schauplatz einer breiteren Diskussion über die Zukunft physischer Spiele und den zunehmenden Fokus der Branche auf digitale Distribution.
Ironischerweise soll Marvel’s Wolverine selbst weiterhin auch als physische Edition für die PlayStation 5 erscheinen. Dennoch richtet sich die Kritik vieler Fans gegen Sonys langfristige Strategie, wodurch die eigentliche Präsentation des Spiels in den Hintergrund rückt.
Ob sich die Diskussion auf Sonys Kurs auswirken wird, bleibt abzuwarten. Der Fall zeigt jedoch, wie stark das Thema physische Spiele die PlayStation-Community derzeit weiterhin beschäftigt.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ist auch kacke wenn die komplette Spielesammlung für künftige Konsolen wertlos wird. Sony verspottet die eigenen Kunden.
Ich bin sicher sowas wird man uns bei Xbox nicht antun. Das Disc2digital Programm dort ist mehr als nur ein Gerücht.
Natürlich wird MS das nicht machen (vorerst – Sony war ja früher in der selben Situation wie MS jetzt). Sie sehen ja, was passiert wenn man es macht. 😀
Ob sie jetzt aus den Fehlern der Konkurrenz lernen oder es von Anfang an anders geplant haben, wissen wir nicht abschließend. Das Disc2digital Programm ist aber bei Xbox schon länger im Gespräch, so das sie es wahrscheinlich von Anfang an besser geplant haben.
Aber auch zurecht.
Die sollen den Mist lassen und weiter Physisch produzieren.
Würde gerne wissen, wie viele WIRKLICH das Abo gekündigt haben, die Peition stagniert massiv und liegt unter der Destiny 3 Petition. Schreien kann jeder, wie viele handeln wirklich dagegen?
Shitstorms unter jedem Post sind schon zur Normalität geworden bei PS.
Und das hört auch nicht so schnell auf …
Das Problem ist das die Fabrik ja schon angefangen hat umzubauen wenn ich das richtig verstanden habe. Also selbst wenn Sony wollen würde würde es wahrscheinlich gar nicht mehr gehen, oder? 🤔
Also mir persönlich ist es mittlerweile egal ich bin mit meinen Xbox Konsolen mehr als zufrieden und die ps4 und ps5 werden demnächst verkauft da sie scheinbar noch dank älteren Softwarestand gejailbreakd werden können oder so keine Ahnung jedenfalls kann ich damit noch Geld machen und der Rest ist egal.
Ps3 2 und 1 behalte ich aber da lohnt ein Verkauf nicht mehr wirklich
Gut so. Einfach weitermachen mit dem Shitstorm ….