PlayStation 5: Fans wegen mangelnder Exklusivtitel enttäuscht

Über den Mangel an exklusiven Spielen für die PlayStation 5 zeigen sich immer mehr Fans enttäuscht.

Exklusive First-Party-Spiele für die PlayStation 5 wünschen sich offenbar Fans. Derzeit diskutieren sie darüber, dass es in dieser Generation weniger Exklusivspiele gibt als zu den PS3- und PS4-Zeiten.

Die Diskussion wurde durch einen Artikel von Forbes ausgelöst, der sich angesichts der Verschiebung von Marathon (Bungie) damit befasste, dass die exklusiven Spiele hinter ihren Erwartungen liegen.

Und die Fans scheinen es ebenfalls so zu sehen. Durch höhere Budgets und steigende Kosten seien nicht so viele Blockbuster erschienen, wie in den vorherigen Generationen.

Nicht außer Acht lassend darf man den eingeschlagenen Fokus für Live Service-Spiele, seinen Fehlschlägen und das Melken von Spielen durch immer mehr Remaster.

Sony Interactive Entertainment scheint trotz großartiger Entwicklerstudios derzeit die Puste ausgegangen zu sein, während Xbox ein First-Party-Spiel nach dem anderen raushaut.