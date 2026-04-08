PlayStation 5: Fans werden mit Playerbase direkt in Games verewigt

Mit The Playerbase startet Sony ein neues Community-Programm, das ausgewählte Fans direkt in die Spielwelten von PlayStation Studios integriert. Ziel ist es, die enge Verbindung zwischen Spielern und Plattform weiter zu stärken und langjährige Community-Mitglieder auf besondere Weise zu würdigen.
Das Programm beginnt mit Gran Turismo 7 und soll in Zukunft auf weitere Titel ausgeweitet werden. Spieler aus ausgewählten Regionen in Nord- und Südamerika, Europa, Asien, Südafrika und Australien können sich über die offizielle Website bewerben und Teil des Projekts werden.
Für die Teilnahme ist eine Anmeldung mit der eigenen PlayStation-Konto-ID erforderlich. Zusätzlich müssen Bewerber einige Fragen zu ihren Erfahrungen mit PlayStation beantworten. Nach einer ersten Auswahlphase werden ausgewählte Kandidaten zu Videointerviews eingeladen, in denen sie mehr über ihre Verbindung zur Marke teilen.
Am Ende dieses Auswahlprozesses wird ein Fan bestimmt, der in Gran Turismo 7 als In-Game-Charakterportrait auftaucht. Die Darstellung ist zeitlich begrenzt und orientiert sich an den bestehenden Charakterdarstellungen innerhalb des Spiels.
Darüber hinaus erhält die ausgewählte Person die Möglichkeit, ein individuelles Fantasy-Logo sowie eine eigene Fahrzeuglackierung zu entwerfen. Diese Inhalte werden dauerhaft im Showcase-Menü des Spiels integriert. Für die Umsetzung wird der Teilnehmer in ein visuelles Studio nach Los Angeles eingeladen, wo auch der Scan für die Integration in das Spiel erfolgt.
Sony betont, dass The Playerbase langfristig weiter ausgebaut werden soll. Zukünftig sollen weitere PlayStation Studios beteiligt werden, um Fans in unterschiedlichen Spielen auf kreative Weise einzubinden und deren Rolle in der Gaming-Community sichtbar zu machen.
25 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ok, ziemlich unnötig.
Sony weiß einfach wie Kundenbindung geht. Klasse Sache.
Was für Miesepeter hier mal wieder unterwegs sind.
Wenn es von anderer Seite gekommen wäre…..
Ich sag mal so, würde sowas MS ankündigen würde die es feiern^^
Mir wäre es egal ob mich wer bei z.B. Gt7 sieht oder so.
Scheint ne witzige Idee zu sein.
Sony macht halt wieder irrelevante Sony-Sachen und die Jünger finden es absolut geil, weil es von Sony kommt.🫣🤣
Sony könnte denen im Briefkasten Kacken, sie würden es als Kunst bezeichnen.
Gut auf den Punkt gebracht 👍.
Ich bin bereits in mehreren Spielen in den Credits verewigt, meine Frau auch einmal. Das genügt mir völlig als Fußabdruck in der Spielegeschichte, die irgendwann mal von pickeligen Anthropologen oder Aliens untersucht wird. „Wer war nur dieser spendable, witzige und geistreiche Jedi, der immer wieder in Game Credits auftaucht?“ – ich sehe es vor mir.
Ich teile die Bedenken der anderen Kommentatoren. Da kommen nur kamerataugliche Superfanboys und/oder Influencer rein. Sorry an alle durchschnittlich oder schlimmer aussehenden Gamer: ihr dürft ja gerne euer Geld da lassen, aber doch bitte nicht die schönen Sony Games verschandeln. 😉
Hatte ich gestern versucht, Seite war aber nicht erreichbar. Am Ende ist es mir eigentlich Wurst ob dann Person x y in gt7 auftaucht wenn ich es spiele. Aber die Idee ist cool
Sony sucht den Super Fanboy, kann man sich nicht ausdenken🤣🤣🤣
Und die Creme de la Creme auf Xboxdynasty feiert den Rotz, so typisch!
Ich vermute, die meisten hier sind über 30 bzw. über 40, und für uns „Rentner“ mag das vielleicht wie Hühnerkacke wirken.
Aber spinnt die Idee doch mal weiter.
Wenn man das auf Fortnite ausweitet, wo nur der Spieler und seine Friendslist z.B. den Skin sehen, würde gerade diese Zielgruppe den Store doch zum Brennen bringen. Oder auch in FIFA und ähnlichen Spielen.
Ich finds gut und ohne neue Ideen gibt es keinen Fortschritt.
Haha was für ein Quatsch 😂