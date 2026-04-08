PlayStation 5: Fans werden mit Playerbase direkt in Games verewigt

Mit The Playerbase startet Sony ein neues Community-Programm, das ausgewählte Fans direkt in die Spielwelten von PlayStation Studios integriert. Ziel ist es, die enge Verbindung zwischen Spielern und Plattform weiter zu stärken und langjährige Community-Mitglieder auf besondere Weise zu würdigen.

Das Programm beginnt mit Gran Turismo 7 und soll in Zukunft auf weitere Titel ausgeweitet werden. Spieler aus ausgewählten Regionen in Nord- und Südamerika, Europa, Asien, Südafrika und Australien können sich über die offizielle Website bewerben und Teil des Projekts werden.

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung mit der eigenen PlayStation-Konto-ID erforderlich. Zusätzlich müssen Bewerber einige Fragen zu ihren Erfahrungen mit PlayStation beantworten. Nach einer ersten Auswahlphase werden ausgewählte Kandidaten zu Videointerviews eingeladen, in denen sie mehr über ihre Verbindung zur Marke teilen.

Am Ende dieses Auswahlprozesses wird ein Fan bestimmt, der in Gran Turismo 7 als In-Game-Charakterportrait auftaucht. Die Darstellung ist zeitlich begrenzt und orientiert sich an den bestehenden Charakterdarstellungen innerhalb des Spiels.

Darüber hinaus erhält die ausgewählte Person die Möglichkeit, ein individuelles Fantasy-Logo sowie eine eigene Fahrzeuglackierung zu entwerfen. Diese Inhalte werden dauerhaft im Showcase-Menü des Spiels integriert. Für die Umsetzung wird der Teilnehmer in ein visuelles Studio nach Los Angeles eingeladen, wo auch der Scan für die Integration in das Spiel erfolgt.

Sony betont, dass The Playerbase langfristig weiter ausgebaut werden soll. Zukünftig sollen weitere PlayStation Studios beteiligt werden, um Fans in unterschiedlichen Spielen auf kreative Weise einzubinden und deren Rolle in der Gaming-Community sichtbar zu machen.