PlayStation 5: First-Party-Spiele mit Live-Service erscheinen zeitgleich auf PC

Sony setzt in Zukunft unter anderem auf Live-Service-Spiele. Dazu hatte man im Juli erst die Übernahme von Bungie abgeschlossen. Die Entwicklerschmiede ist für seinen Live-Service in Destiny 2 bekannt, seine Expertise auf diesem Gebiet wird man daher auch für Playstation-Spiele umsetzen.

Wie Sony verriet, werden einige der First-Party-Spiele für die PlayStation in Zukunft auch gleichzeitig auf dem PC erscheinen.

So erzählte PlayStations Studioboss Hermen Hulst dem YouTuber Julien Chièze, dass der Release von First-Party-Spielen auf PlayStation und PC mindestens ein Jahr betragen werde.

Bei Live-Service-Spielen sieht es hingegen anders aus. Dort wird es eine Ausnahme geben. Denn, um eine starke Community für Live-Service-Spiele aufbauen zu können, würde man sie gleichzeitig für Konsole und PC veröffentlichen.

„Ich denke, dass wir in Zukunft mindestens ein Jahr zwischen den Veröffentlichungen auf der PlayStation und auf der PC-Plattform sehen werden – möglicherweise mit Ausnahme von Live-Service-Spielen. Live-Service-Spiele sind ein bisschen anders, weil man eine wirklich starke Community haben will, die sich sofort engagiert, wenn man live geht. Im Falle unserer Live-Service-Angebote könnten wir also Tag und Nacht mit dem PC und der PlayStation-Plattform arbeiten.“