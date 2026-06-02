PlayStation 5: First-Party-Spiele verkaufen sich so schlecht wie seit Jahren nicht mehr

Die Verkäufe von PlayStation-First-Party-Spielen sind in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Eine Auswertung der Geschäftszahlen zeigt, dass Sony zwischen dem Geschäftsjahr 2020 und dem Geschäftsjahr 2024 rund die Hälfte seiner First-Party-Verkäufe verloren hat.
Den Höchststand erreichte PlayStation im Geschäftsjahr 2020 mit 58,4 Millionen verkauften First-Party-Spielen. Danach ging die Entwicklung schrittweise zurück:
- FY2020: 58,4 Millionen
- FY2021: 43,9 Millionen
- FY2022: 43,5 Millionen
- FY2023: 39,7 Millionen
- FY2024: 28,9 Millionen
- FY2025: 32,1 Millionen
Zum Rekordjahr 2020 trugen unter anderem die Einführung der PlayStation 5 sowie erfolgreiche Veröffentlichungen wie The Last of Us Part II, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales und Ghost of Tsushima bei. Zusätzlich sorgten die weltweiten Corona-Lockdowns für eine außergewöhnlich hohe Nachfrage nach Videospielen.
Erst im Geschäftsjahr 2025 konnte Sony die Zahlen wieder leicht verbessern. Als wichtige Faktoren gelten dabei die Veröffentlichungen von Ghost of Yotei und Death Stranding 2.
Gleichzeitig wird in der Branche zunehmend über Sonys Strategie der vergangenen Jahre diskutiert. Insbesondere die starke Ausrichtung auf Live-Service-Projekte und zahlreiche Studioübernahmen steht in der Kritik. Als prominentes Beispiel gilt die 3,7 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von Bungie im Jahr 2022. Laut aktuellen Finanzberichten musste Sony inzwischen eine Wertminderung von rund 765 Millionen US-Dollar auf die Übernahme verbuchen.
Vor diesem Hintergrund richten sich die Blicke nun auf die kommende State of Play-Präsentation. Viele Beobachter erwarten neue Ankündigungen und First-Party-Projekte, die den Verkäufen eigener PlayStation-Spiele künftig wieder zusätzlichen Schwung verleihen könnten.
65 Kommentare AddedMitdiskutieren
Halo Infinite ist jetzt auch schon 5 Jahre alt und außer einem Halo-Remake gibt es keine Infos, ob 343 Industries an einem neuen Halo arbeitet.
Da die Entwicklungszeit von AAA-Spielen allmählich auf 4, 5, 6 Jahre ansteigt, frage ich mich, wie sich das auf die Arten von Spielen auswirkt, die grünes Licht bekommen, und auf die Geschichten, die sie erzählen. Macht es noch so viel Sinn, Geschichten zu erzählen, wenn die Veröffentlichung des nächsten Kapitels so lange dauern kann, dass ein erheblicher Teil der Fans das Interesse verliert.
Die Mass-Effect-Trilogie erschien im Laufe von 5 Jahren (2007–2012).
God of War wurde über 5 Jahre veröffentlicht (2005-2010)
ND veröffentlichte 3 Uncharted-Spiele in einem Zeitraum von 4 Jahren(2007-2011)
Uncharted 4 wurde 5 Jahre später veröffentlicht (2016)
Ich weiß, dass AAA-Spiele heute einen viel größeren Umfang haben und länger brauchen, um erstellt zu werden, als früher.
Aber ich habe das Gefühl, dass die Zeit, in der Spiele eine einzige Geschichte über mehrere Spiele hinweg erzählt haben, definitiv hinter uns liegt.
Wenn ich jetzt Fortsetzungen spiele, habe ich weniger das Gefühl von „Hey, da sind Tali/Garrus/Wrex!“ und mehr von „Hey, das ist. … äh. … dieser Typ! Ja, ich erinnere mich an ihn… irgendwie“
Darum freue ich mich auch auf neue IPs wie ein Intergalactic von ND, auch wenn das bedeutet, dass ich 5, 6 Jahre warten muss.
Halo Studios hat letztes Jahr mitgeteilt, dass sie an mehreren Spielen arbeiten. Eines davon ist eben das Remake von Teil 1. Was die anderen beiden für Projekte sind, weiß man nicht offiziell. Gerüchte gibt es für Remakes von Teil 2/3, sowie einem eigenständigen MP Spiel und einem Infinite Nachfolger.
Kommt was von denen läuft es auch meistens nach dem selben Schema ab. Third Person Action Adventure mit seichtem Gameplay.
Und sehr viel zwischenmenschliches Drama.
Bis auf wenige Ausnahmen, sind die Games alle sehr ähnlich. Mich haut das nicht vom hocker.
Das ist das was ich meine. Irgendwie immer das selbe mit anderem Setting.
Ich spiele die Sony Exklusiven Singleplayer Titel nach wie vor gerne, das Problem ist nur dass ich bis auf 3-4 Ausnahmen alle verfügbaren Titel schon auf der PS4 gespielt habe. Also ohne Neuheiten, keine Verkäufe 🤷🏻♂️
Oh, die Verkaufszahlen sind aber wirklich ziemlich zurückgegangen 🤔.
Wo ist Death Stranding denn ein first Party Spiel?
Das ist ein Spiel von Kojima Productions.
So gesehen kam dieses Jahr bisher nur Ghost of Yotei als einziges gutes SP Game aus dem Hause Sony.
Gut immerhin eins, bei MS kam bisher gar nichts in dieser Richtung.
Bin eh von beiden sehr enttäuscht, da kommt seit Jahren viel zu wenig und dann auch noch enttäuschende Sachen wie Starfield.
Das Game wird immer wieder fälschlicherweise als First-Party-Spiel bezeichnet.
Die Publisher sehen alles als 1st Party an, was sie finanzieren/veröffentlichen. Für MS ist Ninja Gaiden 4 auch ein 1st Party Spiel.
Die Community unterscheidet allerdings in 1st und 2nd Party.
Naja, Sony macht auch immer das Gleiche, kein Wunder.
Sie skinnen einen 3rd Person Action Held um, bauen ne neue Umgebung, stricken ne neue Story drumrum – fertig ist der neue 3rd Person Action-„Hit“… Langweilig und innovationslos.
Da bringts es natürlich was, auf weiteren Umsatz zu verzichten und die Spiele für PC einzustellen… Die sind echt clever… 🤣
Damit haben sie dich an der Angel und du kaufst dir für genau diese Spiele D1 die PS6 für 999 €. Gib’s zu.😄
PlayStation 5 First-Party-Spiele sind ja auch so schlecht wie noch nie.
Ist doch echt verrückt wieviele User echt nur den Kasten wegen dem Namen kaufen. Die XBOX ist doch in jeder Hinsicht besser.
Trittbrettfahrer, werbe Opfer, keine eigene Meinung bilden, such dir was aus. Hatte früher immer Playstation, aber jetzt nicht mal mehr als zweit Konsole. Aber ist halt für jeden anders. Mich würde nichts mehr auf die Playstation zurück bringen. Wunschlos glücklich bei Team grün.
Und das die Zahlen sinken wundert mich nicht. Kommt ja auch nichts großes mehr von denen
Sarros und yotei sind absolute Nischen Titel.
Uncharted und Spiderman sind verbrannt ausgelutscht. Und die Titel wo was wären wie Résistance vernachlässigen sie
Aber Sony wird wohl noch eine Weile von dem Namen und der Reputation leben können. Auch die PS6 wird sich wohl wieder blendend verkaufen.
Yo ich würde mir als Zweitkonsole eher eine Switch oder Steambox zulegen als wieder eine PlayStation.
Bei der PS6 wäre ich mir da gar nicht mal so sicher.
Dazu müsste sie deutlich mehr als die PS5 leisten können, und das nicht nur auf dem Papier sondern vor allem das was die Spieler auf dem Bildschirm sehen.
Dazu kommt noch das auch hier wahrscheinlich kein harter Schnitt kommen wird und gerade die 3. Party Anbieter die PS5 noch länger unterstützen werden.
Plus noch der theoretische hohe Preis.
Die Meisten werden sicherlich wegen ihrer digitalen Bibliothek und der damit verbundenen Verlustangst nicht wechseln werden, aber ob und wann sie upgraden ist dann immer noch die anderen Frage.
Sicherlich wird sich das Ding zu Anfang bombig verkaufen oder ausverkauft sein auf die eine oder andere Art, aber Langfristig gesehen sehe ich da eher schwarz, vor allem weil sie die Spieler auch eher älter werden und die Jüngeren anderen Prioritäten und Vorlieben haben.
Das Durchschnittsalter der Gamer ist immerhin in rund 10 Jahren um 6-7 gestiegen und das wird auch noch etwas weiter gehen.
Gerade in der heutigen Zeit ist es doch so das wenn Mammi und Pappi die Kohle nicht haben die Kiddis eben die Konsole nicht haben und werden die alt genug müssen die selbst dafür beschaffen und das wird noch schwieriger werden.
Wenn die Preise auch nur annähernd so kommen wie erwartet (800-100 €) für die PS6 werden die Verkaufszahlen massiv zurückbleiben im Vergleich zur PS4 und 5.
Uncharted würde ich nicht mal sagen.
Spiderman war aber schon Teil 1 eher Tony Stark im Spinnen Kostüm mit den ganzen Technik-Gimmicks, und der 2. Teil war auch keine wirkliche Glanzleistung von der Story und Umfang her.
Genau der Überzeugung bin ich auch. Ich sehe überhaupt keine Argumente dafür. Sony kann froh um den Namen sein. Der verkauft die Konsolen. Die Qualität Hard- und Software sind es sicher nicht.
Genau das denke ich mir immer wieder, der Gruppenzwang kommt Sony wirklich zu gute, mal abwarten wie es mit den neuen Preisen laufen wird zur nächsten Generation.
Das könnte ja vielleicht daran liegen, dass die PS Games Abfall sind. Aber auch nur vielleicht🥲 Ernsthaft, wenn die Leute nicht ohne Sinn und Verstand einfach die Marke PS kaufen und mal auf Qualität achten würden, wäre Sony schon längst pleite.
Ihre Fernsehsparte haben sie letztes Jahr an die Chinesen verkauft und ihre Movie Sparte wäre ohne die Partnerschaft mit Disney/Marvel Studios auch schon längst pleite. Das einzige was Sony am leben hält sind Trottel die hirnlos ihre Konsolen kaufen.
Ernsthaft, wer erst 500 € für die wesentlich leistungsschwächere PS5 rauswirft und dann ein paar Jahre später nochmal 750€ für die PS5 pro, die gerade mal 3 % mehr Leistung auf dem Papier hat, was ohnehin nie ausgeschöpft wird und deren angepriesenes PSSR feauture ein nonfunktionales Desaster ist und bei keinem einzigem Spiel funktioniert, dem ist nicht mehr zu helfen.
Die Series X ist seit Release die Benchmark und für jedes Spiel die beste Wahl. XBOX is the nr 1 place to play💚💚💚