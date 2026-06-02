PlayStation 5: First-Party-Spiele verkaufen sich so schlecht wie seit Jahren nicht mehr

Die Verkäufe von PlayStation-Exklusivtiteln sind in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen.

Die Verkäufe von PlayStation-First-Party-Spielen sind in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Eine Auswertung der Geschäftszahlen zeigt, dass Sony zwischen dem Geschäftsjahr 2020 und dem Geschäftsjahr 2024 rund die Hälfte seiner First-Party-Verkäufe verloren hat.

Den Höchststand erreichte PlayStation im Geschäftsjahr 2020 mit 58,4 Millionen verkauften First-Party-Spielen. Danach ging die Entwicklung schrittweise zurück:

FY2020: 58,4 Millionen

FY2021: 43,9 Millionen

FY2022: 43,5 Millionen

FY2023: 39,7 Millionen

FY2024: 28,9 Millionen

FY2025: 32,1 Millionen

Zum Rekordjahr 2020 trugen unter anderem die Einführung der PlayStation 5 sowie erfolgreiche Veröffentlichungen wie The Last of Us Part II, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales und Ghost of Tsushima bei. Zusätzlich sorgten die weltweiten Corona-Lockdowns für eine außergewöhnlich hohe Nachfrage nach Videospielen.

Erst im Geschäftsjahr 2025 konnte Sony die Zahlen wieder leicht verbessern. Als wichtige Faktoren gelten dabei die Veröffentlichungen von Ghost of Yotei und Death Stranding 2.

Gleichzeitig wird in der Branche zunehmend über Sonys Strategie der vergangenen Jahre diskutiert. Insbesondere die starke Ausrichtung auf Live-Service-Projekte und zahlreiche Studioübernahmen steht in der Kritik. Als prominentes Beispiel gilt die 3,7 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von Bungie im Jahr 2022. Laut aktuellen Finanzberichten musste Sony inzwischen eine Wertminderung von rund 765 Millionen US-Dollar auf die Übernahme verbuchen.

Vor diesem Hintergrund richten sich die Blicke nun auf die kommende State of Play-Präsentation. Viele Beobachter erwarten neue Ankündigungen und First-Party-Projekte, die den Verkäufen eigener PlayStation-Spiele künftig wieder zusätzlichen Schwung verleihen könnten.