PlayStation 5: Flüssigmetall wird immer mehr zum Problem

Schon 2023 meldeten Besitzer einer PlayStation 5 häufiger Defekte, die in Zusammenhang mit der verwendeten Flüssigmetall zur Kühlung der APU verwendet wird.

Insbesondere wenn die Konsole vertikal aufgestellt wird und die Flüssigkeit herunterläuft, sorgen auftretende trockene Stellen bei der APU für Beeinträchtigungen, die sogar zur Abschaltung führen. Und das kommt jetzt immer häufiger vor.

In einer neuen Ausgabe des Podcast „Moore Law Is Dead“ wurde das Thema jetzt wieder aufgegriffen, da vornehmlich die Garantie für Konsolen aus der ersten Serie abgelaufen sind.

Wie im Podcast erzählt wird, erhielt Alderon Games, Entwickler von Path of Titans, vor einiger Zeit Berichte über PS5-Konsolen, die sich nach einem Update immer häufiger abgeschaltet haben. Die üblichen Tipps zur Fehlerbehebung lösten das Problem nicht. Dies löste im Discord des Entwicklers eine Diskussion aus, infolgedessen sich immer mehr Spieler mit demselben Problem meldeten.

Da schließlich auch das Team selbst mit ähnlichen Problemen davon betroffen war, untersuchte man es und führte es auf das Flüssigmetall zurück, wenn die Konsole aufgestellt wird.

Je intensiver ein Spiel ist, umso höher die Wahrscheinlichkeit eines Absturzes der PS5, wie Alderon Games nach Gesprächen mit Sony feststellte. Um 2 bis 3 % stieg das Problem nach dem neusten Update für das Spiel an, was schon eine große Anzahl an betroffenen Geräten bedeutet.

Wie der Entwickler zugibt, sei es schwierig, letztendlich die genaue Ursache herauszufinden, die Fehlerbehebung damit ebenso.

Sony selbst hat das Problem bei der PlayStation 5 Slim versucht zu lösen, indem man Rillen an APU und Kühlkörper angebracht hat.

Doch was die ersten PlayStation 5-Konsolen betrifft, so könnte es in den kommenden Monaten und Jahren immer mehr Ausfälle wegen des Flüssigmetalls geben, wenn die Konsole steht und nicht liegt.