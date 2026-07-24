PlayStation 5: Gekauft, heruntergeladen, kein Geld zurück? Spieler kritisieren Sonys Regeln

Mit der zunehmenden Bedeutung digitaler Spiele auf der PlayStation 5 rückt auch Sonys Rückerstattungspolitik wieder stärker in den Mittelpunkt. Kritisiert wird insbesondere, dass der Download eines gekauften Spiels den Anspruch auf eine reguläre Rückerstattung erheblich einschränken kann.
Nach Sonys Richtlinien können digitale Spiele und andere herunterladbare Inhalte grundsätzlich innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf storniert werden. Wurde der Download oder das Streaming des Inhalts allerdings bereits gestartet, besteht im Regelfall kein Anspruch mehr auf eine Rückerstattung – sofern der Inhalt nicht fehlerhaft ist.
Genau diese Einschränkung sorgt für Kritik. Schließlich lässt sich die Qualität oder der technische Zustand eines Spiels normalerweise erst beurteilen, nachdem es heruntergeladen und gestartet wurde.
Damit unterscheidet sich Sonys Ansatz beispielsweise von Rückerstattungssystemen, bei denen zusätzlich die tatsächliche Spielzeit berücksichtigt wird.
Besonders mit Blick auf eine zunehmend digitale Spielelandschaft wird deshalb gefordert, dass Sony seine Rückerstattungsbedingungen für PlayStation-Spiele überarbeitet und Spielern mehr Möglichkeiten gibt, problematische digitale Käufe rückgängig zu machen.
Wichtig ist allerdings die Unterscheidung zwischen einem normalen Rückgabewunsch und fehlerhaften Produkten: Die Aussage, dass nach Beginn des Downloads unter keinen Umständen eine Rückerstattung möglich sei, greift zu kurz. Sony sieht Ausnahmen für fehlerhafte Inhalte vor; zusätzlich können je nach Land gesetzliche Verbraucherrechte gelten.
70 Kommentare AddedMitdiskutieren
In der Richtung muss sich was tun. Sollen die sich doch alle Steam als Vorbild nehmen. Oder noch was besseres machen.
Muss sich was ändern aber ist ja Sony von daher wird sich nichts ändern außer natürlich nur verschärfen zu Sonys Vorteil.
Dann sollte man sich an Steam orientieren was mehr als Kulant ist. Aber kauft man sich als Beispiel physisch ein Spiel, öffnet und installiert dieses und will man es z.B. beim roten M wieder zurückgeben ist das auch nicht möglich weil bereits geöffnet. 🤷🏻♂️
Ich habe schon ein paar mal ein Spiel storniert auf der playstation und xbox, nur hatte ich den Download noch nicht gestartet und dadurch keine Probleme bei Sony und Microsoft.
Ob es bei Microsoft auch nach dem Download noch möglich ist weiß ich gar nicht.
Letztendlich wäre es glaube ich nur mit einer immer online plicht möglich.
Xbox händelt es ähnlich wie Steam. Darum das ist halt ein Punkt der objektiv bei denen besser ist.
Aber Einschränkungen oder Vorgaben muss auch bei Microsoft geben.🤔
Sonst könnte ich ja zb das Halo 1 remake digital kaufen runterladen und danach für 3 tage offline gehen und einer Rückerstattung beantragen.
Wie will dann Microsoft feststellen ob nicht Halo schon durchgespielt habe.
Eben es ist ähnlich wie bei Steam und Steam hat 2 Stunden wo du ein Spiel testen darfst. Spielst du es länger ist natürlich keine Rückerstattung mehr möglich.
Ja, und woher weiß Microsoft das ich nicht schon mehr als 2 Stunden gespielt habe wenn die Konsole offline ist?
Aber wie gesagt, ich hatte noch nie den Wunsch ein spiel zu erstatten nach dem ich es gestartet habe.
Das ist technisch überhaupt kein Problem. Die Xbox speichert Spielzeit und andere Nutzungsdaten lokal und sobald die Konsole wieder mit dem Internet verbunden wird, werden diese Daten mit den Xbox-Servern synchronisiert.
Wenn es um eine Rückerstattung geht, zieht Microsoft sich diese synchronisierten Daten.
Das ist auch totale Grütze! So ein richtiger Sony Move! Es müsste hier wirklich für alle Plattformen regeln geben das man das Spiel innerhalb von 1 Stunde nach Start zurück erstatten kann. Egal ob Xbox ,PS oder Nintendo.
Besser Geld bei Sony. Gierige Firma.
Ich hoffe und vermute, dass Sony wegen der Digital Only Strategie zu kundenfreundlicheren Richtlinien gezwungen wird.
Ganz freiwillig macht das niemand.
Bei Xbox kein Problem, habe Grid für Lenkrad gekauft, hat nicht gescheit funktioniert, habe dann Antrag auf Rückerstattung abgegeben, nach 1 Tag bearbeitet und nach 3 Tagen war das Geld zurück auf meinem Konto.