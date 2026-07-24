PlayStation 5: Gekauft, heruntergeladen, kein Geld zurück? Spieler kritisieren Sonys Regeln

Mit der zunehmenden Bedeutung digitaler Spiele auf der PlayStation 5 rückt auch Sonys Rückerstattungspolitik wieder stärker in den Mittelpunkt. Kritisiert wird insbesondere, dass der Download eines gekauften Spiels den Anspruch auf eine reguläre Rückerstattung erheblich einschränken kann.

Nach Sonys Richtlinien können digitale Spiele und andere herunterladbare Inhalte grundsätzlich innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf storniert werden. Wurde der Download oder das Streaming des Inhalts allerdings bereits gestartet, besteht im Regelfall kein Anspruch mehr auf eine Rückerstattung – sofern der Inhalt nicht fehlerhaft ist.

Genau diese Einschränkung sorgt für Kritik. Schließlich lässt sich die Qualität oder der technische Zustand eines Spiels normalerweise erst beurteilen, nachdem es heruntergeladen und gestartet wurde.

Damit unterscheidet sich Sonys Ansatz beispielsweise von Rückerstattungssystemen, bei denen zusätzlich die tatsächliche Spielzeit berücksichtigt wird.

Besonders mit Blick auf eine zunehmend digitale Spielelandschaft wird deshalb gefordert, dass Sony seine Rückerstattungsbedingungen für PlayStation-Spiele überarbeitet und Spielern mehr Möglichkeiten gibt, problematische digitale Käufe rückgängig zu machen.

Wichtig ist allerdings die Unterscheidung zwischen einem normalen Rückgabewunsch und fehlerhaften Produkten: Die Aussage, dass nach Beginn des Downloads unter keinen Umständen eine Rückerstattung möglich sei, greift zu kurz. Sony sieht Ausnahmen für fehlerhafte Inhalte vor; zusätzlich können je nach Land gesetzliche Verbraucherrechte gelten.