PlayStation 5: Geoff Keighley zeigt sich als PS5 Pro-Fan

Dass Geoff Keighley eher der blauen Seite zugewandt ist, ist ein offenes Geheimnis und wird unter Fans oft diskutiert. Doch es steht außer Frage, dass Geoff über seine sozialen Kanäle vielmehr die PlayStation unterstützt, als andere Systeme. Microsofts Xbox oder Nintendos Switch sind eher seltener in der Timeline von Geoff vorzufinden.

Folgender Post von Jamie Moran zeigt es noch einmal deutlich und unterstreicht die Vorlieben von Geoff Keighley.

In nur wenigen Stunden hat Geoff vierzehn Beiträge zur PS5 Pro veröffentlicht! Ankündigungen anderer Hersteller werden ignoriert oder bekommen weitaus weniger Aufmerksamkeit von Geoff, der jedes Jahr nicht nur die Game Awards, sondern auch das Summer Game Fest und die Opening Night Live veranstaltet bzw. moderiert.

I hope Xbox Next Gen Consoles gets 14

posts in just a few hours too…

Yes…

FOURTEEN POSTS pic.twitter.com/m9sFbbup30

— Jamie Moran (@JamieMoranUK) September 11, 2024