PlayStation 5: Gerücht: Alle exklusiven Spiele auch für PC laut Mitarbeiter

Ein neuer Leak macht im Internet die Runde. Dabei geht ein angeblicher Mitarbeiter von Nixxes davon aus, dass alle exklusiven PlayStation 5-Spiele über kurz oder lang auch für PC erscheinen.

Hier scheint SONY es vom Erfolg auf der Konsole abhängig machen zu wollen und Spiele, die sich nicht so überzeugend verkaufen, scheinen wohl eher für den PC zu kommen als andere.

Einem Leak eines Nixxes-Mitarbeiters zufolge könnten im Jahr 2024 einige große PlayStation 5-Spiele für den PC erscheinen:

The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima, Demon’s Souls und auch Gran Turismo 7 sollen noch in diesem Jahr für PC veröffentlicht werden.

Im Jahr 2025 sollen dann Spider-Man 2 und mehr für PC erscheinen. Wie bei allen Gerüchten, sollten auch diese mit Vorsicht und einer gewissen Skepsis aufgenommen werden.