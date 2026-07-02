PlayStation 5: Gerücht stellt Neil Druckmanns Zukunft bei Naughty Dog infrage

Gerüchte um Neil Druckmann und die Entwicklung von Intergalactic sorgen für Spekulationen.

Neue Gerüchte um Intergalactic sorgen derzeit für Spekulationen über die Zukunft des PlayStation-Studios Naughty Dog und Studioleiter Neil Druckmann. Laut einem nicht bestätigten Bericht soll Druckmann das Studio möglicherweise verlassen, während sich die Entwicklung des Spiels schwieriger als erwartet gestalten soll.

Den Gerüchten zufolge soll Intergalactic mit Problemen bei der Fertigstellung kämpfen. Zudem wird behauptet, Druckmann sei zuletzt nicht mehr täglich im Studio anwesend gewesen. Als weiterer angeblicher Grund wird eine fehlende Finanzierung des Projekts genannt.

Darüber hinaus behauptet das Gerücht, Naughty Dog stehe innerhalb von Sony angeblich auf dem Prüfstand. Für diese Behauptung gibt es derzeit jedoch keinerlei offizielle Bestätigung.

Weder Sony noch Naughty Dog oder Neil Druckmann haben sich zu den genannten Spekulationen geäußert. Entsprechend sollten die Informationen bis zu einer offiziellen Stellungnahme ausschließlich als unbestätigtes Gerücht betrachtet werden.