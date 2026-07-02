PlayStation 5: Gerücht stellt Neil Druckmanns Zukunft bei Naughty Dog infrage

Neue Gerüchte um Intergalactic sorgen derzeit für Spekulationen über die Zukunft des PlayStation-Studios Naughty Dog und Studioleiter Neil Druckmann. Laut einem nicht bestätigten Bericht soll Druckmann das Studio möglicherweise verlassen, während sich die Entwicklung des Spiels schwieriger als erwartet gestalten soll.
Den Gerüchten zufolge soll Intergalactic mit Problemen bei der Fertigstellung kämpfen. Zudem wird behauptet, Druckmann sei zuletzt nicht mehr täglich im Studio anwesend gewesen. Als weiterer angeblicher Grund wird eine fehlende Finanzierung des Projekts genannt.
Darüber hinaus behauptet das Gerücht, Naughty Dog stehe innerhalb von Sony angeblich auf dem Prüfstand. Für diese Behauptung gibt es derzeit jedoch keinerlei offizielle Bestätigung.
Weder Sony noch Naughty Dog oder Neil Druckmann haben sich zu den genannten Spekulationen geäußert. Entsprechend sollten die Informationen bis zu einer offiziellen Stellungnahme ausschließlich als unbestätigtes Gerücht betrachtet werden.
100 Kommentare AddedMitdiskutieren
Irgendwie spiegelt das so die Gaming Branche wieder und warum das alles hier so ätzend geworden ist und nichts mehr mit dem zu tun hat was es mal vor 2015 war. letzten Jahre wurde Neil Druckmann noch über den Klee gelobt für die TV Serie Adaption …. das Chaos hat ja nicht ND verursacht sondern Jim Ryan, das ND nach Uncharted und Last of Us als Team einfach mal was neues machen wollte ist auch verständlich das sind halt Künstler die sich da mit Fabrik Produktion beschäftigen möchten sondern kreative was neues schaffen wollen
Neil Druckmann war es der die Zielgruppe attackiert hat.
Neil Druckmann gilt als einer der Hauptverantwortlich für Staffel 2, die Zahlen technisch überhaupt nicht gut es, weshalb die Serie ja auch schon mit Staffel 3 Enden „soll“. „“Hartnäckiges Gerücht.““
Neil Druckmann ist mit Intercalatic auf einen weg, wo diese Entwicklung ohne Marketing und Co, schon über 400 Millionen kosten wird, für etwas, was völlig an der Zielgruppe vorbei geht…
Das Spiel ist DoA und steckt in einer Entwchlungshölle wo man nicht mal weiß ob es in dieser Generationen überhaupt noch kommt.
Es könnt als ein Spiel sein was mit Marketing und Co über eine hslbe Milliarde $ kosten wird….
Yo schön an der Zielgruppe vorbei entwickelt. Warum machen die nicht einfach ein weiteren Last of Us Teil und gut ist.
Weil das Dingen zu 100% das selbe Schicksal erleiden würde…
Last of US 2 hat eine Vernichtende Metacritic user Wertung von 5.9 !!!
Naja, ersten, die Entwicklung eines Spiels dauert halt voel viel zu lange…
400 Mitarbeiter…Wo von 250 an Intercalatic arbeiten…Also gehen wir da in die Richtung 400 Millionen $$$…. ohne das die 150 fehlenden Mitarbeiter eingerechnet sind….
Dazu verscherzt er es sich immer mehr mit der Zielgruppe…. und das gezeigte von Intercalatic ist Nachweislich bei den Spielern völlig untergegangen….
Intercalatic wird bei den Games das, was Supergirl grad im Kino ist… die haben exakt die gleichen Fehler gemacht…
btw die gleiche “ quelle“ hat kurz davor behauptet: Sony überlegt, ihr PlayStation-Hardware-Geschäft zu verkaufen xD
Naja in dem Fall hier kommt es ja nicht nur von ihm.
Es wurde schon von meheren Quellen behauptet das Sony bei Naughty Dog intern gewaltige Arsch tritte verteilt hat.
Was ja auch logisch ist, wenn eines der Vorzeige Studios gefahr läuft nicht ein Spiel in der aktuellen Generation zu releasen, was dazu bei den Großteil der Zielgruppe schon DoA ist…
dieses Gerücht kommt nur von ihm die anderen Bezogen sich nicht direkt auf Neil, auch meine war es bei anderen quellen das games allgemein zulange in arbeit sind und zu teuer nicht direkt naughty dog, hier geht es ja darum das es probleme gibt etc aber hier hat einfach ein Xboxfanboy der was ins internet geschrieben hat 😀
@Kitomy Die zweite Staffel war aber auch wirklich furchtbar und damit ist ja nichtmal Joels Ende gemeint, das kannte man ja schon vom Spiel.
Und ja, er macht Games für eine Zielgruppe die sich nicht für Games interessiert und die eigentlichen ND Fans die das kritisieren werden alle als Trolle abgestempelt.
Natürlich gibt es auch richtige Trolle aber deswegen kann man nicht berechtigte Kritik negieren, das ist dann einfach nur ein Totschlagargument. Nunja, wieso solls im Gaming anders sein als in der Filmindustrie und der Politik.
Das kann nicht euer Ernst sein, dass ihr das als News hier bringt. Guckt euch den X-Account mal genau an. Das ist ein Troll wie er im Buche steht. Ganz zu schweigen davon, dass er nicht mal eine Quelle nennt. Da hätte ich echt mehr von euch erwartet…
Ist dieser sogenannte „Bericht“ tatsächlich nur ein x Post von irgendeinem User?! 😀
Ja. Vor allem ist das nur ein Troll 😅
Unabhängig davon das ich den Typ für total überbewertet halte glaube ich das nie im Leben!