PlayStation 5: Gerücht um neue abgespeckte Digital Edition

SONY bringt laut Bericht ein neues Modell seiner PlayStation 5 Digital Edition auf den Markt – mit weniger Speicherkapazität.

Die PlayStation 5 wird offenbar um ein weiteres Modell ergänzt. Laut einem Bericht von Dealabs will SONY noch in diesem Monat eine weitere PlayStation 5 Digital Edition auf den Markt bringen.

Das neue Modell mit der Revisionsnummer CFI-2100 soll gegenüber der bisherigen 1 TB-Variante nur 825 GB Speicherkapazität besitzen.

Am 13. September 2025 soll die Markteinführung zum Preis von 499,- Euro erfolgen. Dies entspricht dem Preis der bisherigen 1 TB-Variante.

Die Digital Edition wurde 2020 für 399,- Euro eingeführt und erfuhr seitdem zwei weitere Preiserhöhungen. Zuletzt im April 2025 auf die aktuellen 499,- Euro.

Mit diesem Vorgehen vermeidet der Konsolenhersteller womöglich eine erneute Preiserhöhung.

Außer der niedrigeren Kapazität des Speichers hat dieses neue Modell bisher keine Veränderungen erfahren.

Eine offizielle Ankündigung steht aus.