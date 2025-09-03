PlayStation 5: Gerücht um neue abgespeckte Digital Edition

Die PlayStation 5 wird offenbar um ein weiteres Modell ergänzt. Laut einem Bericht von Dealabs will SONY noch in diesem Monat eine weitere PlayStation 5 Digital Edition auf den Markt bringen.
Das neue Modell mit der Revisionsnummer CFI-2100 soll gegenüber der bisherigen 1 TB-Variante nur 825 GB Speicherkapazität besitzen.
Am 13. September 2025 soll die Markteinführung zum Preis von 499,- Euro erfolgen. Dies entspricht dem Preis der bisherigen 1 TB-Variante.
Die Digital Edition wurde 2020 für 399,- Euro eingeführt und erfuhr seitdem zwei weitere Preiserhöhungen. Zuletzt im April 2025 auf die aktuellen 499,- Euro.
Mit diesem Vorgehen vermeidet der Konsolenhersteller womöglich eine erneute Preiserhöhung.
Außer der niedrigeren Kapazität des Speichers hat dieses neue Modell bisher keine Veränderungen erfahren.
Eine offizielle Ankündigung steht aus.
33 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wahrscheinlich doch sehr unnötig 🤔
Klingt für mich nach abzocke .
Erst die überteuerte Pro letztes Jahr rausgebracht und jetzt noch eine Digital Version auf den Markt werfen , wo die Generation bereits am auslaufen ist?
Sorry aber klingt für mich nach einem Scam um nochmal richtig Geld zu machen bevor die Next Gen an den Start geht .
Einfach nur ne Shrinkflation. Das Ding wird die bisherige Digitale PS5 ersetzen.
Deshalb ja abzocke.
Wenn bereits eine Digital Version existiert , wozu dann nochmal das gleiche Produkt raus hauen?
Macht irgendwo keinen Sinn
Das ist schon wild was seit Corona los ist und welche Entwicklung viele Bereiche des Lebens genommen haben
So ein Unsinn. Als Damals die PS5 auf dem Markt kam, hatte die doch genauso viel Speicher wovon etwas mehr als 600 GB netto nutzbar waren. Aber kennt man ja von Sony. Die machen halt viele dumme Sachen. Und da ist man ja auch wieder gezwungen sich ein Speichermodul zu kaufen.
Klingt interessant und lässt auf eine schlankere Digital Edition hoffen ohne große Extras oder Überraschungen.