PlayStation 5: Gerüchte um God of War 2D sprechen von Multiplattform

Die Diskussion um das angeblich in Entwicklung befindliche 2D‑God‑of‑War‑Projekt bekommt neuen Schwung. Insider NateTheHate äußerte sich erneut zu den Gerüchten – und erwähnte dabei einen Punkt, der bisher kaum Beachtung fand.

Laut ihm gab es bereits im vergangenen Jahr erste Gespräche darüber, das Projekt möglicherweise als Multiplattform‑Titel zu veröffentlichen. Seine Aussage:

„Als die Gespräche über das 2D‑God‑of‑War letztes Jahr begannen, hörte ich Gerüchte, dass eine Multiplattform‑Veröffentlichung in Betracht gezogen wurde. Ob daraus ein aktiver Plan wurde… weiß ich nicht.“

Diese Formulierung bestätigt nichts, deutet aber darauf hin, dass Sony zumindest intern über ein Szenario nachgedacht hat, das bislang als untypisch galt: ein Singleplayer‑Spiel zum Launch auf allen aktuellen Plattformen.

Ob diese Überlegung jemals über die Konzeptphase hinausging, bleibt offen. Nate selbst betont, dass man die Information mit Vorsicht genießen sollte, bis er sie konkretisieren kann.

Für die Community bleibt es damit ein spannendes Thema – und ein weiteres Zeichen dafür, wie sehr sich Sonys Strategie in den letzten Jahren verändert hat.