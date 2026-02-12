PlayStation 5: Gerüchte um God of War 2D sprechen von Multiplattform

Die Diskussion um das angeblich in Entwicklung befindliche 2D‑God‑of‑War‑Projekt bekommt neuen Schwung. Insider NateTheHate äußerte sich erneut zu den Gerüchten – und erwähnte dabei einen Punkt, der bisher kaum Beachtung fand.
Laut ihm gab es bereits im vergangenen Jahr erste Gespräche darüber, das Projekt möglicherweise als Multiplattform‑Titel zu veröffentlichen. Seine Aussage:
„Als die Gespräche über das 2D‑God‑of‑War letztes Jahr begannen, hörte ich Gerüchte, dass eine Multiplattform‑Veröffentlichung in Betracht gezogen wurde. Ob daraus ein aktiver Plan wurde… weiß ich nicht.“
Diese Formulierung bestätigt nichts, deutet aber darauf hin, dass Sony zumindest intern über ein Szenario nachgedacht hat, das bislang als untypisch galt: ein Singleplayer‑Spiel zum Launch auf allen aktuellen Plattformen.
Ob diese Überlegung jemals über die Konzeptphase hinausging, bleibt offen. Nate selbst betont, dass man die Information mit Vorsicht genießen sollte, bis er sie konkretisieren kann.
Für die Community bleibt es damit ein spannendes Thema – und ein weiteres Zeichen dafür, wie sehr sich Sonys Strategie in den letzten Jahren verändert hat.
32 Kommentare
Als multiplattform Anbieter sehr wahrscheinlich.
Wäre klar, Sony ist Multiplattform. Aber für die Xbox brauche ich sowas nicht. Da verzichte ich.
Kommt eh nicht für die Xbox
Hahaha abwarten 😂😀
Ich weiß schon was dann für Kommentare kommen „War eh Hässlich“
🤣🤣👍🏼 Der ist gut
Tatsächlich kann ich mir das für ein kleines Spiel vorstellen.
Ich hoffe, dass es überhaupt kommt. Die Gerüchte gibt es ja schon länger 😅
Auf 2D habe ich nun wirklich gar keinen Bock. Ich stehe eher auf 3D Spiele
Glaube ich nicht… Aber selbst wenn wäre ein 2D GoW KEIN AAA Game
Ein Game muss nicht zwangsläufig AAA sein um sensationell zu sein. Expedition 33 und so 😏. Aber ja…wenn dann ist ein Switch 2 Release wahrscheinlicher…
God of war würde ich blind kaufen hab damals die ersten 3 Teile gespielt.
Nach dem Reinfall der Ragnarök war, wäre es zumindest eine witzige Idee.
Es wurde ihnen ja oft genug vorgemacht.
2D god of war 🤔 weiß nicht ob ich das überhaupt haben wollen würde ist wie Terminator 2D nicht meins.