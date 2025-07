PlayStation 5: Ghost of Yōtei State of Play angekündigt

Ghost of Yōtei – Großer Gameplay-Deep-Dive am 10. Juli im State of Play!

Sony und Sucker Punch präsentieren am 10. Juli eine ausführliche State of Play-Ausgabe zu Ghost of Yōtei, dem kommenden Open-World-Abenteuer, das am 2. Oktober erscheint. Der Stream beginnt um 23:00 Uhr (MESZ) und wird live über die offiziellen PlayStation-Kanäle auf YouTube und Twitch übertragen.

Die etwa 20 Minuten lange Gameplay-Präsentation wird von den Creative Directors Jason Connell und Nate Fox moderiert. Im Mittelpunkt steht die Protagonistin Atsu, deren Rachefeldzug an den Rand Japans führt – auf die raue, von Legenden durchzogene Insel Yōtei. Gezeigt werden neue Waffen, individuelle Anpassungsmöglichkeiten, Spezialmodi und weitere Features, die das Spielgefühl prägen.

Ghost of Yōtei setzt auf die bewährten Stärken seines spirituellen Vorgängers Ghost of Tsushima: atmosphärische Erkundung, taktische Kämpfe und eine dichte, emotional aufgeladene Story. Das State of Play Event am 10. Juli soll Fans und Neugierigen erstmals einen umfassenden Eindruck vom Gameplay, der Spielwelt und den neuen Mechaniken vermitteln.