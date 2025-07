PlayStation 5: Ghost of Yōtei State of Play startet um 23:00 Uhr

Ghost of Yōtei – Großer Gameplay-Deep-Dive am 10. Juli im State of Play!

Sony und Sucker Punch präsentieren heute am 10. Juli eine ausführliche State of Play-Ausgabe zu Ghost of Yōtei, dem kommenden Open-World-Abenteuer, das am 2. Oktober erscheint. Der Stream beginnt um 23:00 Uhr (MESZ) und wird live über die offiziellen PlayStation-Kanäle auf YouTube und Twitch übertragen.

Die etwa 20 Minuten lange Gameplay-Präsentation wird von den Creative Directors Jason Connell und Nate Fox moderiert.

Im Mittelpunkt steht die Protagonistin Atsu, deren Rachefeldzug an den Rand Japans führt – auf die raue, von Legenden durchzogene Insel Yōtei. Gezeigt werden neue Waffen, individuelle Anpassungsmöglichkeiten, Spezialmodi und weitere Features, die das Spielgefühl prägen.