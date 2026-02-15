PlayStation 5: God of War‑Schöpfer David Jaffe zerlegt Sons of Sparta

„Wer zur Hölle hat das genehmigt?“ – David Jaffe nennt Sons of Sparta „totalen Mist“, obwohl es eigentlich sein Traumspiel wäre.

Der Ton ist scharf, die Kritik unmissverständlich: David Jaffe, der ursprüngliche Schöpfer von God of War, hat sich in einem neuen Video deutlich gegen Sons of Sparta ausgesprochen – und stellt öffentlich infrage, wer bei Sony dieses Projekt überhaupt freigegeben hat.

Auf seinem YouTube‑Kanal veröffentlichte Jaffe ein Video (weiter unten), dessen Thumbnail bereits alles sagt: „Total crap“. Im Clip legt er nach und macht klar, dass er mit der Ausrichtung des Spiels überhaupt nicht einverstanden ist.

Ironischerweise betont Jaffe gleichzeitig, dass Sons of Sparta eigentlich genau die Art von Spiel ist, die er sich immer von God of War gewünscht hat. Er sei „super into“ die Idee eines 2D‑God‑of‑War‑Ablegers – doch das, was hier präsentiert wurde, entspreche seiner Meinung nach nicht dem Potenzial des Konzepts.

Jaffes harsche Worte sorgen in der Community für Diskussionen. Viele Fans sind überrascht, dass ausgerechnet der Serien‑Schöpfer so frontal gegen ein Projekt schießt, das stilistisch an seine eigenen frühen Visionen erinnert.

Die Debatte dürfte weitergehen – und Sons of Sparta steht nun stärker denn je im Fokus der Fan‑Meinungen.

Hier der Reveal-Trailer zu God of War Sons of Sparta: