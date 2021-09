PlayStation 5: God of War, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West und mehr erscheinen für PC laut Nvidia GeForce Now

Autor:, in / PlayStation 5

Einem Leak zufolge könnten weitere PC-Umsetzungen von exklusiven PlayStation-Spielen bald Realität werden: God of War, Gran Turismo 7 und viele mehr!

Findige User haben die Datenbank der PC Streaming-Plattform GeForce Now geknackt. In der Auflistung sind etliche Spiele aufgeführt, die zuvor nur auf PlayStation-Konsolen spielbar waren. Es handelt sich dabei unter anderem um folgende Spiele:

PlayStation-Spiele für PC

God of War

Gran Turismo 7

Ghost of Tsushima

Demon’s Souls Remake

Returnal

Horizon Forbidden West

Ratchet & Clank

Hier seht ihr eine komplette Liste:

Selbst die Uncharted Legacy of Thieves Collection ist mit aufgeführt, die bereits offiziell bestätigt wurde. Interessant könnte es auch für Xbox-Nutzer werden, denn wie wir bereits berichtet haben, unterstützt die neueste Version des Microsoft Edge Browsers ebenfalls GeForce Now, womit ihr PC-Titel und somit PlayStation-Spiele auf eurer Xbox streamen könnt. Darüber hinaus bestätigt die Datenbank von GeForce NOW die Gerüchte über das Remaster der Grand Theft Auto Remaster Trilogy.