PlayStation 5: God of War Laufey: Santa Monica Studio zeigt erstes Spin-off Gameplay

Mit God of War: Laufey erweitert Santa Monica Studio die Reihe um ein neues Kapitel aus der Perspektive von Faye.

Im Abschluss der State of Play präsentierte Sony überraschend einen 24 Minuten langen Trailer, der ein Spin-off innerhalb des God-of-War-Universums enthüllt und einen deutlich anderen Fokus setzt als die Hauptreihe.

God of War: Laufey wurde im Rahmen der Show vorgestellt und rückt die Figur Laufey, auch bekannt als Faye, in den Mittelpunkt der Handlung.

„Death was supposed to be the end, but for Laufey (Faye), warrior and wife to Kratos, a new adventure is just beginning.“

Der neue Trailer zeigt erstmals erweitertes Gameplay aus dem Projekt von Santa Monica Studio und deutet eine eigenständige Geschichte abseits von Kratos als Hauptfigur an. Zwar ist Kratos zu Beginn kurz im Trailer zu sehen, der Fokus verschiebt sich jedoch schnell auf Faye und ihre eigene Reise.

Im Zentrum steht ein neues Kapitel innerhalb der nordischen Saga, das die Vergangenheit der Figur stärker beleuchtet und neue Perspektiven auf die Ereignisse der Hauptreihe eröffnet. Die gezeigten Szenen setzen dabei auf eine Mischung aus erzählerischer Tiefe und actionorientierten Gameplay-Elementen.