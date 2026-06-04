PlayStation 5: God of War Laufey – Schlagabtausch zwischen Domino’s UK und Santa Monica Studio

God of War: Domino’s UK und Santa Monica Studio liefern sich öffentlichen Schlagabtausch.

Ein ungewöhnlicher Austausch in den sozialen Medien sorgt derzeit für Aufmerksamkeit rund um das neue God of War Laufey.

Auslöser war ein Beitrag von Domino’s UK, der sich auf das neu angekündigte Spiel bezog und dabei das Fehlen von Kratos thematisierte.

Der offizielle Account der Pizzakette veröffentlichte die Aussage:

„Ein ‚God of War‘-Spiel ohne Kratos = ‚Pepperoni Passion‘ ohne Peperoni.“

Der Vergleich verbreitete sich schnell in den sozialen Netzwerken und löste zahlreiche Reaktionen aus. Viele Nutzer diskutierten daraufhin über die Bedeutung von Kratos für die Marke und die Ausrichtung des neuen Spiels.

Die Antwort von Santa Monica Studio ließ nicht lange auf sich warten. Das Entwicklerstudio reagierte offensichtlich etwas angesäuert mit dem folgenden Kommentar:

„Okay, danke für das Feedback, Domino’s Pizza – Firmenkonto.“

Der kurze Schlagabtausch entwickelte sich rasch zu einem viralen Thema innerhalb der Gaming-Community. Dazu hat der Gameplay-Reveal-Trailer schon eine beachtliche Anzahl an „Dislikes“ gesammelt. Zum aktuellen Zeitpunkt steht das Folgende Video bei rund 300.000 Likes und 150.000 Dislikes.