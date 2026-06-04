PlayStation 5: God of War Laufey – Schlagabtausch zwischen Domino’s UK und Santa Monica Studio

131 Autor: , in News / PlayStation 5
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God of War: Domino’s UK und Santa Monica Studio liefern sich öffentlichen Schlagabtausch.

Ein ungewöhnlicher Austausch in den sozialen Medien sorgt derzeit für Aufmerksamkeit rund um das neue God of War Laufey.

Auslöser war ein Beitrag von Domino’s UK, der sich auf das neu angekündigte Spiel bezog und dabei das Fehlen von Kratos thematisierte.

Der offizielle Account der Pizzakette veröffentlichte die Aussage:

„Ein ‚God of War‘-Spiel ohne Kratos = ‚Pepperoni Passion‘ ohne Peperoni.“

Der Vergleich verbreitete sich schnell in den sozialen Netzwerken und löste zahlreiche Reaktionen aus. Viele Nutzer diskutierten daraufhin über die Bedeutung von Kratos für die Marke und die Ausrichtung des neuen Spiels.

Die Antwort von Santa Monica Studio ließ nicht lange auf sich warten. Das Entwicklerstudio reagierte offensichtlich etwas angesäuert mit dem folgenden Kommentar:

„Okay, danke für das Feedback, Domino’s Pizza – Firmenkonto.“

Der kurze Schlagabtausch entwickelte sich rasch zu einem viralen Thema innerhalb der Gaming-Community. Dazu hat der Gameplay-Reveal-Trailer schon eine beachtliche Anzahl an „Dislikes“ gesammelt. Zum aktuellen Zeitpunkt steht das Folgende Video bei rund 300.000 Likes und 150.000 Dislikes.

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131 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Nibelungen86 362545 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 04.06.2026 - 12:58 Uhr

    Beruhigt euch, das ist nur ein Spinoff, der Würfel ist trotzdem dämlich und fehl am Platz

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  2. mAsTeR OuTi 114220 XP Scorpio King Rang 2 | 04.06.2026 - 13:00 Uhr

    Das wäre ja wie ein Halo ohne den Master Chief *hust*

    Also ich find es albern. Ich bin froh das es nicht zum dritten mal der selbe Brei ist (auch wenn er mir sehr gut geschmeckt hat). Mir hat der neue Ansatz sehr gut gefallen und ich bin mir sicher wenn es dann wieder Höchstwertungen bekommt, wird es sich sehr gut verkaufen.

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  3. Gagac 29230 XP Nasenbohrer Level 4 | 04.06.2026 - 13:17 Uhr

    Kann mir jemand den Sinn von Santa Monicas Antwort erklären? Ich verstehe den Bite nicht.

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  4. de Maja 344895 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 04.06.2026 - 13:56 Uhr

    Da hat Dominis den Nagel auf den Kopf getroffen den Punkt kann man so nicht entkräften und der Punkt nervt viele ordentlich. Der Post von Santa Monica war echt schwach dagegen.

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