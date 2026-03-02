PlayStation 5: God of War-Marke soll zu einer Multi-Projekt-IP werden

Interne Hinweise verdichten sich: Sony will das God‑of‑War‑Universum zu einem eigenen „MCU“ ausbauen.

Ein ehemaliger Senior Writer von Santa Monica Studio bestätigt, dass das Team an einer neuen Franchise innerhalb des God of War‑Universums arbeitet. Die Aussage passt zu früheren Berichten, darunter Jason Schreiers Hinweis, dass Sony die Marke strategisch erweitern möchte – ähnlich einem eigenen, zusammenhängenden Cinematic Universe.

Die neue Produktion gilt als das Projekt, das Cory Barlog aktuell leitet. Barlog hatte bereits mehrfach angedeutet, dass sein nächstes Spiel nicht Ragnarök sei, sondern etwas Eigenständiges innerhalb derselben Mythologie. Die neuen Aussagen stützen genau diese Richtung.

Brancheninsider Shinobi602 deutet an, dass Atreus nicht die Hauptrolle übernehmen wird. Das ist bemerkenswert, weil viele Fans nach Ragnarök genau diese Entwicklung erwartet hatten. Stattdessen scheint Santa Monica Studio eine neue Figur oder einen neuen Blickwinkel zu wählen, um das Universum zu erweitern, ohne die bestehende Saga einfach fortzusetzen.

Diese Entscheidung passt zu Sonys übergeordnetem Ziel: Das God of War‑Universum soll breiter, vielfältiger und erzählerisch modularer werden. Neue Protagonisten ermöglichen neue Mythologien, neue Regionen und neue Tonalitäten, ohne an Kratos’ oder Atreus’ Erzählbögen gebunden zu sein.

Das Ziel wirkt klar: God of War soll zu einer Multi‑Projekt‑IP werden, ähnlich wie Marvels Universum – mit unterschiedlichen Figuren, Stilen und Erzählsträngen, die dennoch in einer gemeinsamen Mythologie verankert sind.