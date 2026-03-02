PlayStation 5: God of War-Marke soll zu einer Multi-Projekt-IP werden

Ein ehemaliger Senior Writer von Santa Monica Studio bestätigt, dass das Team an einer neuen Franchise innerhalb des God of War‑Universums arbeitet. Die Aussage passt zu früheren Berichten, darunter Jason Schreiers Hinweis, dass Sony die Marke strategisch erweitern möchte – ähnlich einem eigenen, zusammenhängenden Cinematic Universe.
Die neue Produktion gilt als das Projekt, das Cory Barlog aktuell leitet. Barlog hatte bereits mehrfach angedeutet, dass sein nächstes Spiel nicht Ragnarök sei, sondern etwas Eigenständiges innerhalb derselben Mythologie. Die neuen Aussagen stützen genau diese Richtung.
Brancheninsider Shinobi602 deutet an, dass Atreus nicht die Hauptrolle übernehmen wird. Das ist bemerkenswert, weil viele Fans nach Ragnarök genau diese Entwicklung erwartet hatten. Stattdessen scheint Santa Monica Studio eine neue Figur oder einen neuen Blickwinkel zu wählen, um das Universum zu erweitern, ohne die bestehende Saga einfach fortzusetzen.
Diese Entscheidung passt zu Sonys übergeordnetem Ziel: Das God of War‑Universum soll breiter, vielfältiger und erzählerisch modularer werden. Neue Protagonisten ermöglichen neue Mythologien, neue Regionen und neue Tonalitäten, ohne an Kratos’ oder Atreus’ Erzählbögen gebunden zu sein.
Das Ziel wirkt klar: God of War soll zu einer Multi‑Projekt‑IP werden, ähnlich wie Marvels Universum – mit unterschiedlichen Figuren, Stilen und Erzählsträngen, die dennoch in einer gemeinsamen Mythologie verankert sind.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ein Spiel mit Artreus in der Hauptrolle bräuchte ich auch nicht wirklich.
Klingt irgendwie öde…hätte lieber eine neue IP
God of War ist trash. Gestartet als ein Devil May Cry Klon sind die letzten beiden teile absoluter Schrott. Typischer Sony Müll, wo man zwei Sekunden spielt und dann 2 Stunden eine Cutscene schaut, dann wieder 2 Schritte tut und 30 Minute in einen Dialog verwickelt wird. Gott, wie ich das hasse. Sony produziert nur Mist, es ist mir ein Rätsel, warum die Leute wie die Lemminge kaufen.
Das wäre Geil liebe God of War…😊
Schön Film und Serien von…
Klar auch neue Games…
Freue mich riesig auf god of War 1-3 Remake
Oh jetzt fängt das Ausschlachten an.
Horizon ist zu schwach sowas zu tragen, bei Tlou könnte man viele Spinoffs machen und selbst Uncharted hätte noch soviel Platz für neue Geschichten.
Ghost of… seh ich ehrlich gesagt nicht so, nach dem zweiten ist da auch die Luft raus und würde sich zu sehr wiederholen, bleibt also wirklich nur GoW.
Hätten lieber mal Killzone und Résistance wiederbeleben sollen, da steckt soviel Potenzial drin.
Also wie Horizon… Da ist ja praktisch dass sie gerade Bluepoints Projekt samt Studio abgesägt haben…
Respekt an Sony alles zu tun um ihre IPs zu verwässern. Das ist kein flexibles Gears of War oder Halo mit Raum für Charaktere, God of War funktioniert nur in einer limitierten Nische.