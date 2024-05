PlayStation 5: God of War Ragnarök und Until Dawn erscheinen für PC

Die beiden PlayStation-Spiele God of War Ragnarök und Until Dawn erscheinen für den PC, inklusive Pflicht eines PSN-Kontos.

Bei der State of Play in der vergangenen Nacht kündigte Sony Interactive Entertainment an, God of War Ragnarök für den PC zu veröffentlichen.

Das bisher nur für PlayStation 4 und 5 erhältliche Actionspiel ist das nächste First-Party-Spiel, welches man auf den PC bringen wird.

God of War Ragnarök wird am 19. September auf PC inklusive des kostenlosen DLCs Valhalla spielbar sein.

Für die Portierung des neuesten Teils der Reihe wird abermals Jetpack Interactive zuständig sein.

PC-Spieler dürfen sich auf die Unterstützung für unbegrenzte Bildraten, Super-Ultrawide-Auflösung, DLSS 3.7, FSR 3.1 und XESS 1.3 freuen.

Neben God of War Ragnarök wird auch Until Dawn mit einer Portierung auf dem PC bedacht. Mit Herbst 2024 gibt es aber bisher nur einen groben Termin.

Weniger erfreulich dürfte die Tatsache sein, dass sowohl God of War Ragnarök als auch Until Dawn die Verknüpfung eines PSN-Kontos zwingend erforderlich ist. Insbesondere für God of War Ragnarök dürfte die Entscheidung fragwürdig sein, da es sich um ein reines Einzelspieler-Spiel handelt.