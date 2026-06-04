PlayStation 5: God of War-Schöpfer David Jaffe kritisiert Laufey scharf

Die Enthüllung von God of War: Laufey sorgt nicht nur in der Community für Diskussionen. Auch David Jaffe, der ursprüngliche Schöpfer der God-of-War-Reihe, hat sich inzwischen zu dem neuen Titel geäußert und dabei deutliche Kritik geübt.

In einer Reaktion auf die Vorstellung des Spiels zeigte sich Jaffe wenig begeistert vom gezeigten Material. Seiner Einschätzung nach wirke das Projekt wenig inspirierend und erinnere ihn in einigen Bereichen an Forspoken.

Besonders kritisch äußerte sich der Serienveteran zur Präsentation des Spiels. Laut Jaffe wirke das Gezeigte langweilig und ideenlos. Er erklärte zudem, dass er nicht davon ausgehe, dass der Titel die kommerziellen Erwartungen erfüllen werde.

Sinngemäß bezeichnete er das Spiel als enttäuschend, uninspiriert und prognostizierte, dass es wirtschaftlich nicht die erhofften Ergebnisse erzielen werde.

Die Aussagen spiegeln jedoch ausschließlich die persönliche Meinung des God-of-War-Schöpfers wider. Offizielle Verkaufsprognosen oder belastbare Daten zur Marktresonanz liegen derzeit nicht vor. Unabhängig davon haben seine Kommentare innerhalb der Gaming-Community bereits zahlreiche Diskussionen ausgelöst.

Ob sich Jaffes Einschätzung bewahrheitet, wird sich erst nach dem Release von God of War: Laufey zeigen.