PlayStation 5: God of War: Sons of Sparta stürzt ab

Shadowdrop mit Bauchlandung – God of War Sons of Sparta landet nur bei 68 Punkten und unterbietet sogar Ascension.

Der überraschende Shadowdrop von God of War: Sons of Sparta während der jüngsten PlayStation State of Play hätte ein Triumph werden können – stattdessen sorgt das neue 2D Metroidvania für die schlechtesten Wertungen in der Geschichte der gesamten God of War Reihe.

Während Fans neugierig waren, wie sich der neue Ansatz in 2D schlagen würde, zeichnen die ersten Kritiken ein deutliches Bild: Sons of Sparta kommt nicht gut an.

Auf Metacritic erreicht der Titel aktuell:

68 Punkte basierend auf Kritikerbewertungen

6.6 User Score

Damit fällt das Spiel weit unter den bisherigen Tiefpunkt der Serie. Bislang hielt God of War: Ascension den letzten Platz – mit immerhin 80 Punkten. Somit ist God of War: Sons of Sparta das am schlechtesten bewertete Spiel der Serie.