PlayStation 5: God of War: Sons of Sparta stürzt ab

Der überraschende Shadowdrop von God of War: Sons of Sparta während der jüngsten PlayStation State of Play hätte ein Triumph werden können – stattdessen sorgt das neue 2D Metroidvania für die schlechtesten Wertungen in der Geschichte der gesamten God of War Reihe.
Während Fans neugierig waren, wie sich der neue Ansatz in 2D schlagen würde, zeichnen die ersten Kritiken ein deutliches Bild: Sons of Sparta kommt nicht gut an.
Auf Metacritic erreicht der Titel aktuell:
- 68 Punkte basierend auf Kritikerbewertungen
- 6.6 User Score
Damit fällt das Spiel weit unter den bisherigen Tiefpunkt der Serie. Bislang hielt God of War: Ascension den letzten Platz – mit immerhin 80 Punkten. Somit ist God of War: Sons of Sparta das am schlechtesten bewertete Spiel der Serie.
Ich bin selber kein Freund von solchen 2D Spielen. Ich glaube die meisten Leute wollen ein richtiges Gott of War und nicht so eine Art von Spiel
Ich frage mich immernoch warum es gemacht wurde… Mit dem „richtigen“ Kratos und vernünftiger Optik ist es eine tolle Idee, aber das ist eigentlich nur sinnlos.
Aber Hey, ich habe die Tage ja gelernt dass man selbst hier das Spiel nicht wegen der Punktlosigkeit und wirklich unschönen Optik kritisieren darf…👍
God of War: Ascension war zu seiner Zeit aber ein gutes Spiel konnte natürlich nicht mit seinem Vorgänger GOW3 mithalten.😅
Das ein 2D Spiel damit verglichen wird,naja.
Das Spiel ist sooooo gut, ich finds besser als Terminator und Cosmic Invasion, obwohl ich sogar beide sehr gut finde. Sons of Sparta ist anders geil. Man spielt und spielt und wird immer besser, mit anderen Fähigkeiten, je mehr man spielt, spielt es sich immer fortschrittlicher, im Sinne von, es verändert sich von der Technik und Gefühl, es ist nicht die ganze Zeit gleich vom Gameplaygefühl.
Bei mir gehts heute auch endlich weiter. Wollte vorher noch Beyond Two Souls beenden. Blos keinen Pile of Shame entstehen lassen😅
Ich mach auch nachher weiter…hab jetzt 1 und halb Wochen frei..Die ersten Schritte in dem Spiel sind sooo hmmm bleibt das so?, aber es ist MEEEGA.
Für Fans solcher Retro games ist das bestimmt OK.
Zumindest hat es auch 60FPS und deutsche Sprachausgabe. 👍