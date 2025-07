PlayStation 5: Grafikvergleich: Ghost of Tsushima vs. Ghost of Yotei

Ghost of Tsushima vs Ghost of Yōtei – Erster Grafik- und Gameplay-Vergleich enthüllt!

Im jüngsten State of Play-Trailer zu Ghost of Yōtei fällt sofort die deutlich gesteigerte visuelle Qualität im Vergleich zu Ghost of Tsushima auf. In einem neuen Grafik- und Gameplay-Vergleich werden euch die Unterschiede verdeutlicht.

Ghost of Yōtei erscheint am 2. Oktober 2025 für PlayStation 5 und zu einem späteren Zeitpunkt für PC.

Die Resonanz zum Video ist gemischt: Viele bewundern die neue Optik als „cinematisch“ und „gemalt wirkend“. Andere hingegen sehen in Yōtei zu große Ähnlichkeit zum Vorgänger und sprechen von einem „Reskin“ – einer optischen Neuauflage ohne echte Weiterentwicklung.

Wie seht ihr das?