PlayStation 5: Großer Showcase im Sommer geplant – Gerücht

Planungen für Spielemessen und Events müssen Monate im Voraus geplant werden. Sowohl SONY als auch Microsoft und Nintendo schauen in diesen Tagen in die Zukunft, um Präsentationen zu gestalten.

Bei SONY scheint man derzeit noch zu überlegen, ob man einen großen Showcase für den Sommer plant oder lieber doch einen kleinen Rahmen in Form einer weiteren State of Play.

Das behauptet jedenfalls Jeff Grubb, der darüber in der neusten Folge des Game Mess Decides Podcasts darüber sprach.

Grubb sagte über die möglichen Pläne von SONY: „Sie könnten immer noch ein paar lustige Ankündigungen machen und die Erwartungen für 2026 anheizen. Ich denke, intern klingt es so, als würden sie zwischen einem Showcase im Sommer und einem weiteren State of Play hin und her schwanken. Aber sie erwägen ein Showcase.“

„Und wenn sie ein Showcase veranstalten, bedeutet das, dass sie eine Menge zu besprechen haben werden. Und an diesem Punkt würde man definitiv erwarten, [Marvel’s] Wolverine und viele andere Spiele zu sehen, die nächstes Jahr herauskommen könnten.“