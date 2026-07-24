PlayStation 5: Guillemot: Disc-Aus wird Branche nicht groß beeinträchtigen

32 Autor: , in News / PlayStation 5
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Ubisoft CEO Yves Guillemot glaubt das Sonys Disc-Aus die Gaming-Branche nicht großartig beeinflussen wird.

Auch Wochen nach der offiziellen Verkündung ist Sonys Disc-Aus ab dem Jahr 2028 ein heiß diskutiertes Thema innerhalb der Gaming-Szene.

So auch bei der kürzlich abgehaltenen Finanzkonferenz von Ubisoft, bei der CEO Yves Guillemot zum Standpunkt seines Unternehmens und möglichen Bedenken bezüglich des Endes des Gebrauchtmarktes und anderen Auswirkungen infolge des Disc-Aus befragt wurde.

Guillemot glaubt, dass eine rein digitale Zukunft ähnlich wie auf dem PC, einige Vorteile mit sich brächte und dazu beitragen könne, Konsolen erschwinglicher zu machen. An große Auswirkungen auf die Branche glaubt er nicht:

„Was wir auf dem PC beobachtet haben, ist, dass dies zum Wachstum des Marktes beigetragen hat. Es gibt auch einen gewissen Druck hinsichtlich der zukünftigen Kosten für Konsolen, und ich würde sagen, dass eine rein digitale Ausrichtung dazu beitragen wird, die Konsolen erschwinglicher zu machen. Wie Sie sagten, gibt es Vor- und Nachteile. Aber wir glauben, dass dies die Branche nicht allzu sehr beeinträchtigen wird.“

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32 Kommentare Added

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  2. Ralle89 204380 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 24.07.2026 - 08:23 Uhr

    Alle sagen was anderes und dann kommt er gerade er und labert seinen Müll runter 😂😂😂

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  3. Colton 149225 XP Master-at-Arms Onyx | 24.07.2026 - 09:04 Uhr

    Ich denke, Sony wird das Thema einfach aussitzen. Und klar eine große Auswirkung wird es auch nicht haben. Die Konsumenten werden sich dran gewöhnen. Ich bezweifle auch, dass sich viele von Sony abwenden deswegen.

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  4. Robilein 1306560 XP Xboxdynasty Legend Onyx | 24.07.2026 - 09:16 Uhr

    Eher das Gegenteil. Es macht Sony noch reicher und die Kontrolle und Abhängigkeit noch stärker.

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