PlayStation 5: Halo Remake zählt zu den Highlights 2026

Mit einem Trailer gewährt Sony Interactive Entertainment einen Ausblick auf das kommende Spielejahr und wirbt mit unverzichtbaren Spielen für seine Konsole PlayStation 5.
Neben Spielen wie Marvels Wolverine, Pragmata oder 007 First Light, wird auch Halo Campaign Evolved als Highlight aufgeführt, das man 2026 auf der PS5 ebenfalls nicht verpassen sollte.
Xbox Game Studios kündigte das vollwertige Remake der Kampagne des ersten Teils der Saga um den Master Chief im Oktober für Xbox Series X|S, PC und erstmals für PlayStation 5 an.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
Wird ein richtig gutes Jahr. Viele interessante Spiele dabei
Der große Anklang auf der PS freut mich für das Franchise – spiele ich aber dann doch lieber auf meiner von mir präferierten Plattform … und das ist nunmal die Xbox. 🫠💚
All die genannten Games gibts im Übrigen Day 1 NUR auf der Playstation, da haben sich manche wohl zu sehr ins Trolling reingesteigert weil auch Halo CE als klassische XBox IP dabei ist. Warum auch nicht?. Top-Game (immer noch) und das Remake erscheint ebenso direkt auf der PS5, ein Schlag in die Fresse für die Ultras die sich das nun plötzlich schönreden wollen;-)
Und für die ganz Schlauen die meinen Sony hätte keine Games. Mit Wolverine und Saros sind auch 2 1st Party-Games dabei. Beide werden richtig stark werden, gerade auf Wolverine freuen sich sehr sehr Viele…Insomniac hats einfach drauf…
Wenn jetzt noch GTA 6 nächstes Jahr erscheint wird die PS5 verkaufstechnisch wieder ganz brutal dominieren und die Xbox fein säuberlich filettieren wie schon rund um den Black Friday^^
Wird auf jeden Fall gekauft.
Aber ich neige gerade dazu mir vieles auf dem PC zu kaufen.
Ich will davon: Wolverine, Halo + Gears, Forza und Fable