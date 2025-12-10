PlayStation 5: Halo Remake zählt zu den Highlights 2026

Sony wirbt in einem Trailer mit den Spiele-Highlights 2026 und führt auch Halo Campaign Evolved für die PlayStation 5 an.

Mit einem Trailer gewährt Sony Interactive Entertainment einen Ausblick auf das kommende Spielejahr und wirbt mit unverzichtbaren Spielen für seine Konsole PlayStation 5.

Neben Spielen wie Marvels Wolverine, Pragmata oder 007 First Light, wird auch Halo Campaign Evolved als Highlight aufgeführt, das man 2026 auf der PS5 ebenfalls nicht verpassen sollte.

Xbox Game Studios kündigte das vollwertige Remake der Kampagne des ersten Teils der Saga um den Master Chief im Oktober für Xbox Series X|S, PC und erstmals für PlayStation 5 an.