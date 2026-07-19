PlayStation 5: Hat Sony die Diskussion manipuliert? Bericht wirft schwere Vorwürfe rund um PlayStation vor

Nach der PlayStation-Debatte geraten nun angebliche Bot-Netzwerke rund um Sony in den Fokus.

Neue Vorwürfe gegen Sony sorgen im Zusammenhang mit der Diskussion um die Zukunft physischer PlayStation-Spiele für Aufsehen.

Der Technik-Insider und YouTuber Moore’s Law Is Dead behauptet, bei einer Untersuchung sozialer Medien Hinweise auf ein Netzwerk verdächtiger Accounts gefunden zu haben, das die Digitalstrategie des Unternehmens unterstützt haben soll.

Hintergrund ist die anhaltende Debatte über Berichte, wonach Sony langfristig den Vertrieb neuer PlayStation-Spiele auf Disc einstellen könnte.

Während viele Nutzer den möglichen Abschied von physischen Datenträgern kritisieren, fiel Moore’s Law Is Dead nach eigenen Angaben auf, dass zahlreiche besonders aktive Gegenstimmen ungewöhnliche Gemeinsamkeiten aufwiesen.

Zu den genannten Auffälligkeiten zählen unter anderem plötzlich stark ansteigende Aktivitäten zuvor kaum genutzter Accounts, auffallend formelle und unternehmensähnliche Formulierungen sowie Profile mit mutmaßlich KI-generierten Bildern.

Darüber hinaus sollen viele dieser Accounts untereinander besonders intensiv interagiert und sich gegenseitig verstärkt haben. Laut der Analyse seien einige der verknüpften Konten später sogar gelöscht worden.

Vorwürfe bislang nicht bestätigt – Wichtig ist dabei, dass es sich bislang ausschließlich um Behauptungen aus der Analyse von Moore’s Law Is Dead handelt. Einen unabhängigen Nachweis dafür, dass Sony oder ein anderer Beteiligter hinter den angeblichen Aktivitäten steht, gibt es derzeit nicht. Auch eine offizielle Stellungnahme von Sony zu den Vorwürfen liegt bislang nicht vor.

Sollten sich die Anschuldigungen bestätigen, würde dies die Diskussion über den Umgang großer Unternehmen mit sozialen Medien und der öffentlichen Meinungsbildung im Gaming-Bereich weiter anheizen. Bis belastbare Belege oder eine Reaktion der betroffenen Unternehmen vorliegen, sollten die Vorwürfe jedoch mit entsprechender Vorsicht betrachtet werden.