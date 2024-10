PlayStation 5: Helldivers 2 für Xbox bei Einigung mit SONY möglich

Helldivers 2 zählt zu den erfolgreichsten Videospielen des Jahres. Der Multiplayer-Shooter erschien im Februar für PlayStation 5 und Windows-PC.

Xbox-Spieler kommen aufgrund der Exklusivität nicht in den Genuss des Spiels. Die Chancen stehen also eigentlich bei null.

Doch rein hypothetisch könnte Helldivers 2 auch für Xbox Series X|S erscheinen, wie Thomas Petersson, Community-Manager beim verantwortlichen Entwickler Arrowhead Game Studios, sagt.

Auf Discord schrieb Petersson unter seinem Nickname Twinbeard, dass es hypothetisch veröffentlicht werden könnte, wenn SONY und Microsoft sich auf eine für beide Seiten vorteilhafte Vereinbarung einigen würden.

„Wer sagt, dass es nicht möglich ist? Es liegt nicht an uns, sondern an Sony und Phil, das auszufechten, aber hypothetisch gesprochen, wenn beide Partner denken, dass es für sie aus finanzieller und markentechnischer Sicht von Vorteil wäre, könnte es sein. Wenn Sony jedoch glaubt, dass es nicht funktioniert, dann nicht“, so Petersson.