PlayStation 5: Hinweise auf PS5 Slim-Veröffentlichung

Neue Hinweise deuten auf eine Veröffentlichung der PlayStation 5 Slim in den USA und Japan am 10. November 2023 hin.

Wie schon seit einiger Zeit bekannt ist, plant SONY die baldige Einführung einer Slim-Version der PlayStation 5. Für 499,99 US-Dollar erhalten Käufer eine Konsole mit ansteckbaren Ultra HD Blu-ray-Laufwerk, ohne Laufwerk sind es 449,99 US-Dollar. Das Laufwerk selbst kann separat erworben werden und schlägt mit 79,99 US-Dollar zu Buche. Hierzulande sind es 549,99 EUR für die PS 5 Slim und die PS5 Slim Digital Edition für 449,99. Das separate Laufwerk, wird 119,99 EUR kosten.

Wann genau die PlayStation 5 Slim erscheinen soll, war bisher unbekannt. Dem zuverlässigen Leaker billbil-kun von Deadlabs zufolge wird sowohl die Standard-Edition als auch die Digital-Edition in den USA am 10. November erscheinen.

Obendrein können die SONY-Konsolen bereits bei einigen Händlern in Japan, zu denen auch Amazon zählt, vorbestellt werden. Auch hier wird der 10. November als Erscheinungstermin angegeben.

Dazu, wann die PlayStation 5 Slim in Europa erscheinen wird, gibt es derzeit noch keine Hinweise. Laut billbil-kun soll die Konsole nach und nach in weiteren Regionen verfügbar gemacht werden. Weitere Informationen gibt es in dieser PlayStation News.