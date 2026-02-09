PlayStation 5: Horizon 3 lässt weiter auf sich warten – Guerrilla arbeitet an Horizon Hunters Gathering

Die Hoffnung auf ein baldiges Horizon 3 bekommt einen deutlichen Dämpfer.
Laut Jason Schreier von Bloomberg ist das Studio Guerrilla Games derzeit überwiegend mit dem Multiplayerprojekt Horizon Hunters Gathering beschäftigt.
In einem aktuellen Kommentar betont Schreier: „Ich glaube, die meisten aus dem Studio sind dabei.“ Damit rückt ein dritter Hauptteil der Reihe in weite Ferne.
Selbst wenn Hunters Gathering noch dieses Jahr erscheinen sollte, blieben Guerrilla bis bspw. 2030 realistisch gesehen nur rund vier Jahre für die Entwicklung von Horizon 3 – und das ist im heutigen AAA‑Bereich äußerst knapp bemessen. Produktionen dieser Größenordnung benötigen inzwischen oft fünf bis sieben Jahre, je nach Umfang, Engine‑Wechsel und Teamgröße.
Der Vergleich mit anderen Sony‑Studios zeigt, wie lang diese Zyklen mittlerweile geworden sind. Naughty Dog veröffentlichte The Last of Us Part II im Jahr 2020 – sechs Jahre später gibt es noch immer keinen Releasezeitraum für ihr nächstes großes Projekt. Die Branche arbeitet heute mit deutlich längeren Entwicklungsphasen, und Horizon 3 dürfte davon nicht ausgenommen sein.
Kurz gesagt: Horizon 3 kommt – aber nicht bald. Ein Release vor 2029/2030 wirkt nach aktuellem Stand eher unwahrscheinlich. Vielleicht als Launch-Titel für die neue PlayStation 6-Konsole?
Maximale Enttäuschung und das am Montag Morgen. Forbidden West konnte zwar nicht mal ansatzweise die Qualität der fantastischen Story von Zero Dawn halten, aber der Hinweis, worum es in Teil 3 gehen könnte, ist schon sehr interessant. Ganz im Gegenteil zum Horizon Service Spiel.
Wieder ein SP Studio, das unter der Service Strategie von Sony leidet. Wie auch schon Naughty Dog, Bluepoint oder Bend.
Vor 2030 hätte ich sowieso nicht mit einem Nachfolger gerechnet.
Die Entwicklung zeit wird ja immer länger, sieht man aktuell ja auch bei MS Studios.
Warum das? Forbidden West kam Anfang 2022 und hätte eigentlich schon 2021 erscheinen sollen, wurde aber verschoben. Wenn dieser Service Müll nicht dazwischen gekommen wäre, wäre 26/27 wohl der Nachfolger gekommen. So aber wird es wohl echt nichts vor 2030.
Wie hätten man denn in 4 Jahren einen Nachfolger entwickeln sollen.🤔
Man war ja auch co Entwickler bei Death stranding 1 und 2.
Dann hat man noch beim VR spiel und lego spiel mitgearbeitet.
6 jahre Entwicklungszeit sind ja heute schon normal für ein spiel. 🤷
Die Abwärtsspirale bei den Playstation Studios geht ungebremst weiter. Beim Trailer dachte ich mir so WTF? Was soll das bitte sein? Und einige User glauben hier ernsthaft das Xbox Spieler reihenweise zur Playstation wechseln. Sehe ich gar nicht.
Wird sicherlich erfolgreicher als Concord ^^
Das denke ich allerdings auch.
Ich finde das glücklich von Sony den perfekten Zeitpunkt getroffen zu haben, es mit der Gaas Offensive zu probieren, Xbox hat sich geöffnet, wir bekommen fast alle Spiele von Ms und Sony musste nicht 90 Milliarden dafür ausgeben. Wann probieren, wenn nicht genau jetzt, unterwegs bekommen wir Fable/Forza/Halo/Gears/Starfield/Saros/Wolverine/Intergalactic/Nioh/IndianaJones/ und viiel viel mehr, einfach best place to play on console…change my mind.
Am Ende ist es ja okay dass der nächste Teil mal länger dauert. Man sollte den Spieler auch nicht übersättigen und einen Teil auf den anderen bringen in einer kurzen Zeit.
Das macht selbst den größten Fans nur ein paar mal Spaß und dann verblasst das irgendwann.
Sehe ich auch so.