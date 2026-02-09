PlayStation 5: Horizon 3 lässt weiter auf sich warten – Guerrilla arbeitet an Horizon Hunters Gathering

Bloomberg‑Reporter Jason Schreier dämpft die Erwartungen: Der Großteil von Guerrilla Games soll aktuell an Hunters Gathering sitzen – Horizon 3 dürfte damit noch viele Jahre entfernt sein.

Die Hoffnung auf ein baldiges Horizon 3 bekommt einen deutlichen Dämpfer.

Laut Jason Schreier von Bloomberg ist das Studio Guerrilla Games derzeit überwiegend mit dem Multiplayerprojekt Horizon Hunters Gathering beschäftigt.

In einem aktuellen Kommentar betont Schreier: „Ich glaube, die meisten aus dem Studio sind dabei.“ Damit rückt ein dritter Hauptteil der Reihe in weite Ferne.

Selbst wenn Hunters Gathering noch dieses Jahr erscheinen sollte, blieben Guerrilla bis bspw. 2030 realistisch gesehen nur rund vier Jahre für die Entwicklung von Horizon 3 – und das ist im heutigen AAA‑Bereich äußerst knapp bemessen. Produktionen dieser Größenordnung benötigen inzwischen oft fünf bis sieben Jahre, je nach Umfang, Engine‑Wechsel und Teamgröße.

Der Vergleich mit anderen Sony‑Studios zeigt, wie lang diese Zyklen mittlerweile geworden sind. Naughty Dog veröffentlichte The Last of Us Part II im Jahr 2020 – sechs Jahre später gibt es noch immer keinen Releasezeitraum für ihr nächstes großes Projekt. Die Branche arbeitet heute mit deutlich längeren Entwicklungsphasen, und Horizon 3 dürfte davon nicht ausgenommen sein.

Kurz gesagt: Horizon 3 kommt – aber nicht bald. Ein Release vor 2029/2030 wirkt nach aktuellem Stand eher unwahrscheinlich. Vielleicht als Launch-Titel für die neue PlayStation 6-Konsole?